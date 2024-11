Salvini “Arresto Netanyahu? I criminali di guerra sono altri”

TORINO (ITALPRESS) – “Conto di incontrare presto esponenti del governo israeliano e se venisse in Italia sarebbe il benvenuto.

I criminali di guerra sono altri, non entro nel merito delle dinamiche internazionali”. Così il vicepremier e ministro, Matteo Salvini, a margine dell’assemblea Anci a Torino, commentando il mandato di arresto internazionale che la Corte penale internazionale ha deciso per il premier israeliano Benjamin Netanyahu per crimini di guerra. “Israele è sotto attacco da decenni, i cittadini israeliani vivono con l’incubo dei missili e con i bunker sotto le case da decenni, adesso dire che il criminale di guerra da arrestare è il premier di una delle poche democrazie che ci sono in Medioriente mi sembra irrispettoso. Pericoloso – ha aggiunto – perchè Israele non difende solo se stesso, ma difende anche le libertà le democrazie e i valori occidentali. Mi sembra evidente che sia una scelta politica dettata da alcuni paesi islamici che sono maggioranze in alcuni istituzioni internazionali”.

(ITALPRESS).

-Foto: xn3/Italpress-