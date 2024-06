Milano, 12 giu. (askanews) – “Prima l’Europa di Ursula Von der Leyen approva norme folli a favore della Cina e dei suoi prodotti, poi vengono travolti dal voto dei cittadini e mettono dei dazi sulle auto, a danno fatto”. Così una nota della Lega, che aggiungeà: “Il partito di Matteo Salvini è sempre stato a favore dei dazi per arginare Pechino ma per anni in Europa ci hanno risposto con insulti”.