Samuele Bersani: stop al tour per problemi di salute

Milano, 7 nov. (askanews) – Stop al tour di Samuele Bersani per problemi di salute. “Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all’altro. Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi. Devo stare a riposo forzato per un po’ di tempo, lontano dai palchi. – così Samuele Bersani annuncia direttamente ai fan, attraverso i suoi canali ufficiali, lo stop del tour nei teatri previsto a novembre – Ne parlerò appena possibile, dando risposte che oggi non avrei, alle domande che giustamente mi farete. Voglio intanto evitare ogni equivoco: niente che abbia a che vedere con la mia voce. Con dispiacere questo accade a un passo dall’inizio di un tour che anch’io, come molti di voi, stavo aspettando con tanto entusiasmo. Dover rinviare di qualche mese i nostri appuntamenti (nella prossima pagina troverete la completa riprogrammazione del calendario) scava ancora più forte nella mia amarezza, ma al momento purtroppo non c’è alternativa a questa decisione. Tornerò presto. E lo dico con tutto l’affetto che ho, contando di sentire il vostro, che oggi serve più di sempre.

Vi voglio bene??”, scrive Bersani sulle sue pagine social.

Il tour “Samuele Bersani & Orchestra 2024”, previsto per novembre e dicembre 2024, già sold out in molte date, è solo rimandato.

I concerti sono stati riprogrammati secondo il seguente calendario:

12/03/2025 PARMA – TEATRO REGIO (recupero del 3 dicembre 2024)

20/03/2025 MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI (recupero del 9 novembre 2024)

02/04/2025 TRIESTE – TEATRO ROSSETTI (recupero del 18 dicembre 2024)

07/04/2025 PADOVA – GRAN TEATRO GEOX (recupero del 6 dicembre 2024)

09/04/2025 ROMA – AUDITORIUM CONCILIAZIONE (recupero del 16 dicembre 2024)

14/04/2025 BRESCIA – TEATRO DIS_PLAY (recupero del 29 novembre 2024)

15/04/2025 BOLOGNA – TEATRO EUROPAUDITORIUM (recupero del 21 novembre 2024)

18/04/2025 CATANIA – TEATRO METROPOLITAN(recupero del 9 dicembre 2024)

05/05/2025 TORINO – TEATRO COLOSSEO (recupero del 18 novembre 2024)

07/05/2025 MONTECATINI TERME (PT) – NUOVO TEATRO VERDI (recupero del 26 novembre 2024)

I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date.

Qualora lo si desiderasse, è possibile chiedere il rimborso per tali date entro il 9 dicembre 2024.

Per info: friendsandpartners.it