San Antonio travolge i Lakers, i Pistons vincono a New York

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – San Antonio si impone sul parquet dei Lakers nel recupero del match che era stato rinviato per gli incendi che hanno messo in ginocchio Los Angeles. Gli Spurs si impongono sui padroni di casa per 126-102 grazie a una prestazione di squadra che manda tutto il quintetto in doppia cifra, più Keldon Johnson che ne fa 10 dalla panchina. Sugli scudi Victor Wembanyama (8 rimbalzi), Stephon Castle e Devin Vassell, tutti a referto con 23 punti a testa, ma hanno il loro peso anche i 17 punti di Harrison Barnes e la doppia doppia da 13 punti e 10 assist di Chris Paul. I Lakers partono bene, ma cedono negli ultimi due quarti (parziale di 13-37 nell’ultimo) e non serve l’ottima prestazione di Anthony Davis (30 punti e 13 rimbalzi) per evitare il ko. Diciotto punti e 8 assist per Lebron James, ma vince San Antonio.

Tra le franchigie maggiormente in forma c’è sicuramente Detroit che vince a Ney York, battendo i Knicks 124-119. A trascinare i Pistons Cade Cunningham con i suoi 36 punti, poi ci sono i 22 dalla panchina di Malik Beasley e, tornando al quintetto iniziale, gli 11 a testa di Harris (8 rimbalzi) e Thompson (7 rimbalzi) e i 10 ciascuno di Hardaway Jr e Duren (8 rimbalzi).

C’è spazio anche per Simone Fontecchio, in campo per un quarto d’ora e a referto con 4 punti e 3 rimbalzi.

New York risponde e in tre chiudono con una tripla doppia. Si tratta di Jalen Brunson (31 punti e 11 assist), Karl-Anthony Towns (26 punti e 12 rimbalzi) e Josh Art (12 punti e 14 rimbalzi). Sono 27 i punti di Mikal Bridges, chiudono con 10 a testa Anunoby e Payne, ma vince Detroit.

In tutto sei le gare disputate nella notte italiana. Vittorie anche per Timberwolves (41 punti per Edwards nel 120-106 sui Wizards), Raptors (104-101 su Golden State con 23 punti e 8 rimbalzi per Barnes e nonostante i 26 punti, 7 rimbalzi e altrettanti assist per Curry), Rockets (120-118 contro Memphis con 42 punti per Green) e Clippers 109-98 contro gli Heat con 26 punti e 11 assist per Harden e 21 punti e 20 rimbalzi per Ivica Buzac, mentre a Miami non bastano i 32 punti e 11 rimbalzi di Herro).

