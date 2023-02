Sanremo 2023, Marco Mengoni è il vincitore

1 minuto per la lettura



Marco Mengoni è il vincitore del Festival di Sanremo 2023. Al primo posto in classifica dalla prima serata, non ha deluso le aspettative ed ha trionfato in questa 73esima edizione. Secondo posto per Lazza e sul terzo gradino del podio Mr. Rain.

Dopo il voto della Sala Stampa, della giuria Demoscopica e del televoto, Marco Mengoni con il brano “Due vite” ha messo d’accordo tutti ed è ufficialmente il vincitore assoluto della 73esima edizione del Festival.

Dopo la classifica generale che ha destato numerosi malumori, le votazioni sono state riaperte. I primi cinque classificati: Ultimo, Tananai, Lazza, Marco Mengoni e Mr. Rain hanno ricevuto, dopo la seconda esibizione, i voti delle tre giurie (sala stampa, televoto e demoscopica) che hanno decretato il podio e il vincitore.

“Dedico questo premio a tutte le donne che hanno partecipato – ha detto Mengoni al momento della proclamazione – . Siamo arrivati finalisti in cinque ragazzi e credo sia giusto dedicare questo premio alle donne che hanno partecipato”.

Decretati i vincitori anche degli altri premi. Il Premio della critica Mia Martini va a Colapesce Dimartino con “Splash”, così come il Premio della Sala stampa Lucio Dalla.

Premio Sergio Bardotti per il miglior testo ai Coma Cose con “L’addio”.

Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, assegnato dall’Orchestra del Festival, se lo aggiudica, ancora una volta Marco Mengoni con “Due vite”.