Sanremo, Elodie: racconto anche del mio lato drammatico

Milano, 24 gen. (askanews) – Elodie sul palco del Teatro Ariston annuncia in anteprima “Dimenticarsi alle 7”, brano in gara alla 75 edizione del Festival della canzone italiana. “E’ un brano che sento molto mio, racconta anche della mia parte drammatica, anche eccessivamente drammatica, ho messo mano per la prima volta alla produzione, ci ho messo la mia creatività e i miei gusti a livello musicale”. Eledie non vede l’ora di essere in gara: “Mi piace molto l’approccio di Carlo Conti e sono felice di rivederlo, a lui sono grata perchè mi ha scelto nel mio primo Sanrmo. Poi quest’anno il cast è molto vario, anche se io inizio a essere tra le meno giovani”.