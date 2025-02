Santillo (M5S): la rigenerazione urbana ha bisogno di visione

Roma, 26 feb. (askanews) – “La rigenerazione urbana è un obiettivo che ci viene sollecitato dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’Onu e dalla legge europea per la neutralità climatica. È ormai una necessità ma occorre mettersi d’accordo sulla sua definizione: lo stesso tavolo politico incardinato nella Commissione Ambiente al Senato dovrebbe confrontarsi su questo: non solo lotta al consumo di suolo ma anche tutta una serie di interventi coordinati, sia urbanistici ed edilizi che socio-economici e culturali, con una valutazione dell’impatto degli interventi svolti”, lo ha detto Agostino Santillo, membro della Commissione Ambiente alla Camera (M5S), intervenuto a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv. “Anche nel campo dell’edilizia residenziale occorre partire da una proposta di visione. In questo senso, siamo l’unica forza politica ad aver presentato un piano per l’edilizia residenziale pubblica e sociale che mira a dare una qualità dell’abitare alle persone e non solo un tetto sulla testa. C’è dunque un ragionamento legato ai servizi e al partenariato pubblico-privato, anche per effettuare il necessario monitoraggio degli edifici abbandonati, dismessi e molto degradati esistenti”.