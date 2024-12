Schittulli “Lilt crede nella scienza, fraintese nostre buone intenzioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Facendo seguito alle recenti critiche riferite alla partecipazione del signor Rino Liuzzi, alla conferenza stampa del 5 dicembre, ritengo doveroso un chiarimento. Anzitutto, il Ministro della Salute era all’oscuro deli ospiti invitati ed ha concesso esclusivamente ospitalità alla LILT. Voglio, rassicurare tutti: il signor Liuzzi non è stato invitato come esperto per parlare di cancro, nè in quella sede ha espresso opinioni in ambito oncologico. Inoltre, non sono stati fatti collegamenti tra astrologia e tumori. Da oltre 100 anni, ci impegniamo a diffondere il messaggio della prevenzione come arma più efficace nella lotta contro il cancro”. Lo afferma in una nota Francesco Schittulli, presidente della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori).

“La LILT crede fermamente nella scienza. La ricerca oncologica e uno dei pilastri fondamentali del nostro operato – prosegue -. Non era assolutamente nostra intenzione promuovere o legittimare approcci antiscientifici, nè mancare di rispetto alla sede istituzionale che ci ha ospitato o alle migliaia di sostenitori che ci accompagnano nel nostro cammino. Ci rammarica profondamente se questo episodio ha potuto dare un’impressione diversa. La LILT continuerà a operare con serietà e responsabilità, sostenuta dalla preziosa rete di volontari, per confermare il proprio ruolo di riferimento nella prevenzione oncologica in Italia”.

