Schlein: dazi al 30% sarebbero devastanti per economia, Meloni parli

Roma, 12 lug. (askanews) – “L’impatto di dazi al 30% sarebbe devastante per l’economia italiana e l’economia europea”: lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein – a margine della conferenza sulle politiche industriali organizzata da Andrea Orlando – commentando l’arrivo della lettera di Donald Trump che annuncia dazi al 30% per l’Ue. “Spero che da qui al primo agosto ci sia ancora il tempo e lo spazio per rafforzare il negoziato europeo e che si arrivi a un accordo che sventi una guerra commerciale che sarebbe disastrosa non soltanto per noi, Europa ed Italia, ma pure per l’economia degli Stati Uniti. È un vera e propria follia autarchica quella che sta portando avanti per pure ragioni ideologiche Donald Trump. Ci aspettiamo una forte presa di posizione, che finora non c’è stata, da parte del Governo e di Giorgia Meloni. Perché non è che per le loro amicizie politiche possono danneggiare l’interesse nazionale e l’interesse europeo. Adesso c’è da rafforzare ogni tentativo negoziale che possa evitare questi dazi al 30%”, ha concluso Schlein.