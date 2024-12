Schoenherr espande Italian Desk in Romania: diventa Italian Hub

Roma, 12 dic. (askanews) – Schoenherr annuncia l’espansione del proprio Italian Desk, trasformandolo in un innovativo Italian Hub. Dopo 15 anni di attività consolidata, la nuova struttura mira a rispondere in modo ancora più completo alle esigenze delle imprese italiane che operano nei mercati dell’Europa Centrale e Orientale (CEE).

Fondato nel 2008 a Bucarest con l’ingresso di Daniele Iacona, oggi a capo dell’Italian Hub, il desk si evolve per diventare un vero e proprio one-stop shop per gli imprenditori italiani. La nuova organizzazione combina competenze legali e culturali, offrendo un’assistenza multidisciplinare in tutte le 14 giurisdizioni coperte dallo studio.

“Dopo anni di esperienza sul campo, abbiamo riconosciuto la necessità di ampliare i nostri servizi per rispondere meglio alle richieste delle imprese italiane che si affidano a noi per supportarle nel loro sviluppo nell’area CEE”, spiega Daniele Iacona. “Non si tratta più solo di un punto di collegamento tra l’Italia e altre giurisdizioni, ma di una struttura centralizzata che garantisce un’assistenza integrata, personalizzata e di altissimo livello”.

L’Italian Hub offre ai clienti italiani un team dedicato con avvocati di madrelingua italiana, capaci di combinare una profonda conoscenza delle normative locali con una piena familiarità con le pratiche legali e culturali italiane.

Supporto esteso: oltre 450 avvocati dislocati in 15 sedi, per offrire soluzioni su misura in ogni ambito legale e giurisdizionale. Accesso diretto: un unico punto di riferimento per coordinare tutte le esigenze legali e aziendali dei clienti italiani nella regione CEE.

“La combinazione di conoscenza locale, lingua e comprensione culturale italiana è un valore aggiunto che facilita il successo delle imprese italiane nei mercati dell’Europa Centrale e Orientale – aggiunge Iacona – .Questo approccio rende il nostro hub non solo un supporto operativo, ma un vero partner strategico unico nell’area”.

Con oltre 70 anni di storia e un network consolidato, Schoenherr conferma il proprio impegno a guidare le imprese italiane attraverso i mercati complessi e in costante evoluzione della CEE. L’Italian Hub rappresenta un passo significativo verso una consulenza sempre più completa e proiettata al futuro.