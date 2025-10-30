X
Separazione carriere, Marina Berlusconi: è vittoria di mio padre

| 30 Ottobre 2025 20:33 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 30 ott. (askanews) – “Ci sono vittorie che arrivano tardi, forse troppo tardi, ma che restano grandi e decisive. Quella di oggi è la vittoria di mio padre, Silvio Berlusconi. Sono la sua forza, il suo coraggio, la sua determinazione e, purtroppo, anche la sua sofferenza, ad aver reso possibile una giornata che segna un passo avanti importante per la democrazia e per la verità in questo Paese”. Lo dichiara in una nota Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e di Mondadori e primogenita dell’ex premier.

