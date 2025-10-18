Sequestrata una discarica abusiva in un’area della provincia di Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – I Carabinieri del N.O.E. di Napoli e della Compagnia di Nola, hanno dato esecuzione al “Decreto di sequestro preventivo”, emesso dal Gip presso il Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura della Repubblica, di un’area di trasferenza sita nel Comune di Cimitile (NA), alla via San Donato, utilizzata in effetti quale discarica abusiva.

Le indagini, condotte dal Reparto Speciale dell’ARMA e dalla Stazione Carabinieri di Cimitile (NA) e originatesi a seguito di denuncia da parte dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Cimitile, che riferiva di uno sversamento abusivo di rifiuti provenienti dal Comune di Comiziano (NA) nell’area dell’ex macello di via San Donato nel Comune di Cimitile (NA), hanno riguardato la gestione (raccolta, trasporto e smaltimento) illecita degli RSU dei sopracitati Comuni da parte della società S.I.A. (Soluzioni Integrate Ambientali) s.r.l.. L’area, oggetto di attenzione da parte degli investigatori, è un autoparco, adibito alla trasferenza degli RSU raccolti sulle strade comunali, in attesa del definitivo conferimento presso impianti autorizzati. La stessa nel corso del tempo è stata invece utilizzata quale illecito sito di stoccaggio degli stessi rifiuti, alcuni dei quali abbandonati sul nudo terreno e altri, depositati all’interno di cassoni scarrabili, comunque esposti agli agenti atmosferici.

L’amministratore unico della società sottoposta ad indagine veniva deferita in s.l. per aver condotta una illecita attività di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi. Nello stesso contesto, i Carabinieri procedevano al sequestro degli automezzi presenti nell’area sottoposta a sequestro e ai cumuli di rifiuti ivi presenti.

– Foto screenshot Carabinieri –

(ITALPRESS).