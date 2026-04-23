Serie A, gli arbitri della 34esima giornata: Milan-Juventus a Sozza, Mariani per Torino-Inter

ROMA (ITALPRESS) – Sarà Maurizio Mariani a dirigere Torino-Inter, gara valida per la 34esima giornata e in programma domenica 26 aprile alle 18. Insieme al fischietto della sezione di Aprilia, per il match che potrebbe assegnare lo scudetto, ci saranno i guardalinee Bindoni e Tegoni, il quarto ufficiale di gara Crezzini e gli arbitri Var Mazzoleni e Paganessi. Ad aprire la giornata sarà Napoli-Cremonese, anticipo in programma venerdì 24 alle 20.45. Al Maradona arbitrerà Daniele Doveri di Roma. Sabato tre partite: alle 15 Parma-Pisa (Andrea Calzavara di Varese), alle 18 Bologna-Roma (Marco Di Bello di Brindisi) e alle 20.45 Verona-Lecce (Davide Massa di Imperia). Domenica, oltre a Torino-Inter delle 18, in programma il lunch match Fiorentina-Sassuolo (Livio Marinelli di Tivoli), alle 15 Genoa-Como (Federico La Penna di Roma), alle 20.45 una delle grandi classiche del calcio italiano, lo scontro diretto in chiave Champions tra Milan e Juventus che sarà diretto da Simone Sozza di Seregno. Infine lunedì 27 chiuderanno i posticipi Cagliari-Atalanta (ore 18.30 Juan Luca Sacchi di Macerata) e Lazio-Udinese (ore 20.45 Kevin Bonacina di Bergamo).

LE DESIGNAZIONI COMPLETE

Napoli – Cremonese (24/04, ore 20.45)

arbitro: Doveri di Roma

Parma – Pisa (25/04, ore 15)

arbitro: Calzavara di Varese

Bologna – Roma (25/04, ore 18)

arbitro: Di Bello di Brindisi

Verona – Lecce (25/04, ore 20.45)

arbitro: Massa di Imperia

Fiorentina – Sassuolo (ore 12.30)

arbitro: Marinelli di Tivoli

Genoa – Como (ore 15)

arbitro: La Penna di Roma

Torino – Inter (ore 18)

arbitro: Mariani di Aprilia

Milan – Juventus (ore 20.45)

arbitro: Sozza di Seregno

Cagliari – Atalanta (27/04, ore 18.30)

arbitro: Sacchi di Macerata

Lazio – Udinese (27/04, ore 20.45)

arbitro: Bonacina di Bergamo

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).