Serie speciale per i 30 anni di Mercedes-Benz Sprinter

ROMA (ITALPRESS) – Trent’anni fa, il marchio con la stella lanciò un van che avrebbe fatto la storia: lo Sprinter. Il primo van Mercedes-Benz con un nome dalla forte identità che nel 1995 rivoluzionò il segmento dei veicoli commerciali leggeri e divenne rapidamente il nome di un’intera classe di veicoli. Allora come oggi, è sinonimo di qualità e innovazione. Lo Sprinter ha conquistato clienti in tutto il mondo e ha un alto tasso di riacquisto, anche grazie alla sua popolarità tra gli allestitori e gli specialisti delle trasformazioni, che continuano a personalizzarlo per un’ampia gamma di utilizzo. Il 75% di tutti gli Sprinter del mondo sono convertiti. Mercedes-Benz apre i festeggiamenti per l’anniversario dello Sprinter con un’esclusiva special edition e un’esposizione speciale presso il Museo Mercedes-Benz di Stoccarda: dallo Sprinter di prima generazione dell’attuale Sprinter con la sua versione elettrica a batteria, l’eSprinter. Le attivazioni sono accompagnate da una campagna di marketing all’insegna del motto ‘Un’icona per 30 annì, che sottolinea l’influenza dello Sprinter Mercedes-Benz nel segmento.

“Da 30 anni, grazie a Mercedes-Benz Sprinter, possiamo vantare un van iconico nel nostro portafoglio prodotti. Sprinter ha scritto una storia di successi senza precedenti ed è stato un successo commerciale in tutto il mondo. Prevediamo di superare il traguardo dei cinque milioni di veicoli venduti entro la fine di quest’anno. Per tre decenni, ha assicurato la sua presenza nella mobilità di tutti i giorni, offrendo un servizio globale. Dai mezzo di emergenza, alle consegne, fino al supporto ad attività commerciali o cantieri, lo Sprinter si è affermato come il partner commerciale perfetto. Da circa cinque anni è disponibile anche come veicolo completamente elettrico, a zero emissioni locali di CO2” dichiara Klaus Rehkugler, responsabile vendite e marketing Mercedes-Benz Vans.

