Sinner esordio da n.1 con vittoria sull’erba di Halle

Roma, 18 giu. (askanews) – Una “prima” da number one niente affatto facile ma risolta perfettamente. Esordio vittorioso per Jannik Sinner nel “Terra Wortmann Open” (ATP 500 – 2.255.655 euro) di scena sui campi in erba della “Owl Arena” (il Centrale è dotato di tetto retrattile) di Halle, in Germania. Il 22enne di Sesto Pusteria, numero uno del mondo, all’esordio stagionale sui prati, ha superato in rimonta per 67(8) 63 62, dopo una battaglia di due ore e 22 minuti, l’olandese Tallon Griekspoor, n.27 ATP, superato per la quinta volta in altrettante sfide.

Al secondo turno Sinner troverà l’ungherese Fabian Marozsan, n.45 ATP: tra l’azzurro ed il 24enne di Budapest non ci sono precedenti.