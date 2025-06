Sinner ko dopo cinque set e cinque ore, Alcaraz vince anche il Roland Garros

Roma, 8 giu. (askanews) -Sfuma sul più bello il sogno di Jannik

Sinner al Roland Garros: in una finale epica trionfa lo spagnolo

Carlos Alcaraz, che si impone al super tie-break in rimonta con i

parziali di 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 dopo oltre 5 ore e mezza di

spettacolare lotta e annullando anche 3 match point. L’Italia

dovrà così attendere per conquistare un titolo Slam che nel

singolare maschile manca dal 1976

Una battaglia durata oltre cinque ore e mezza con Sinner che ha avuto anche tre match point sprecati nel quarto.

Sinner impeccabile nel primo parziale.

Si decide al decimo gioco: regalo di Carlos che sbaglia una palla agevole per il 15-15, poi gran risposta di Jannik che costringe all’errore il rivale (30-30). Il terzo errore vale set point (30-40): va a segno Sinner. E’ dell’azzurro il 1° set con il punteggio di 6-4 in 63′ di gioco: salito di livello clamorosamente dopo il break subito nel 5° gioco, Jannik ha strappato due volte il servizio allo spagnolo. Nel secondo parziale pazzesco livello di Sinnernel tie-break, vinto 7-4 giocando divinamente. Sale il livello di Sinner nel momento che conta e 2° set vinto dopo oltre un’ora di lotta. Terzo set ad appannaggio di Alcaraz che chiude 6-4. Un dritto fantascientifico di Carlos gli vale tre set point (0-40): subito a segno con la volée lo spagnolo, che torna in partita. Esplode il pubblico, che vuole fortemente una partita. Si gioca da tre ore, Alcaraz ora sembra salito con l’azzurro un po’ in difficoltà dal punto di vista fisico. Sinner potrebbe chiudere al quarto set ma Carlos Alcaraz riapre la partita: vince 7-3 il tie-break per la gioia dello Chatrier giocando un tie-break perfetto (anche 2 ace) e trascina Sinner al quinto dopo avergli annullato anche tre match point consecutivi nel nono game.

Il quinto set è una battaglia con Alcaraz autore di colpi spettacolari e Sinner che si difende anche da un evidente gap fisico. Sinner va sotto di un break al primo gioco. Carlitos sale 0-30. Un errore di stanchezza di Jannik concede due palle break (15-40): alla seconda lo spagnolo va a segno con la palla corta. Forse anche un accenno di crampi per Sinner. Si arriva fino al 5-4 con Alcaraz che serve per il match. L’azzurro sale in cattedra: 0-30.

Il 15-40 vincente con una controsmorzata che ha subito per tutto il match. Dopo 5h4′ tutto pari tra i due combattenti: 5-5 al quinto set. Sinner illude sul 30-0, Alcaraz arriva ai vantaggi ma l’azzurro va 6-5. Alcaraz risponde da par suo: 6-6 e supertiebreak. Alcaraz parte forte: 6-0. Sinner in rottura prolungata fino a cedere il set (10-2 il parziale) e la vittoria