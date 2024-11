Sinner n.1 Atp per la 24^ settimana, 9 azzurri in Top 100

ROMA (ITALPRESS) – Fresco vincitore delle Atp Finals di Torino, Jannik Sinner è sempre più leader assoluto del ranking Atp, confermandosi in vetta per la ventiquattresima settimana consecutiva. Proprio a Torino il tennista altoatesino, giorni fa, è stato premiato con il trofeo del numero uno al mondo, posizione che, già da settimane, è certo di conservare fino a fine anno. In Top ten cambia poco, con Taylor Fritz, sconfitto da Sinner in finale a Torino, che scala di una posizione e si prende il quarto posto ai danni di Daniil Medvedev, e Casper Ruud che avanza al sesto superando Novak Djokovic. Sostanzialmente stabili gli azzurri in Top 100: Lorenzo Musetti (17^), Flavio Cobolli (32^), Matteo Berrettini (35^), Matteo Arnaldi (37^), Luciano Darderi (44^) e Lorenzo Sonego (53^), mentre perde una posizione Fabio Fognini, numero 84, ma ne guadagna ben quattro Mattia Bellucci che è, ora, al numero 100.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Jannik Sinner (Ita) 10830 (–)

2. Alexander Zverev (Ger) 7395 (–)

3. Carlos Alcaraz (Esp) 7010 (–)

4. Taylor Fritz (Usa) 5100 (+1)

5. Daniil Medvedev (Rus) 5030 (-1)

6. Casper Ruud (Nor) 4255 (+1)

7. Novak Djokovic (Srb) 3910 (-1)

8. Andrey Rublev (Rus) 3760 (–)

9. Alex de Minaur (Aus) 3745 (–)

10. Grigor Dimitrov (Bul) 3350 (–)

Così gli altri italiani:

17. Lorenzo Musetti 2600 (–)

32. Flavio Cobolli 1472 (–)

35. Matteo Berrettini 1380 (–)

37. Matteo Arnaldi 1345 (+1)

44. Luciano Darderi 1198 (–)

53. Lorenzo Sonego 1026 (–)

84. Fabio Fognini 663 (-1)

100. Mattia Bellucci 605 (+4)

