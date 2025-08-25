Sinner pronto all’esordio agli Us Open, eliminata la Cocciaretto

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Domani si concluderanno gli incontri del primo turno dei singolari degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows Park, a New York.

In campo quattro azzurri. Jannik Sinner, numero uno del mondo e del seeding, giocherà intorno alle 19 italiane contro il ceco Vit Kopriva. Il match è il secondo schedulato sull’Arthur Ashe Stadium, dove aprirà le danze alle 17.30 la sfida fra Iga Swiatek ed Emiliana Arango.

Poco prima, alle 17 italiane, Lorenzo Musetti, decima forza del tabellone, farà il suo esordio contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, sul campo “Louis Armstrong”. In scena alle 17, ma sul campo numero 7, pure Matteo Arnaldi, opposto al primo turno all’argentino Francisco Cerundolo, numero 19 del seeding. Infine, sul court 12, nel terzo match dalle 17, spazio a Lorenzo Sonego, che affronta al debutto l’australiano Tristan Schoolkate.

ELIMINATA ELISABETTA COCCIARETTO

Elisabetta Cocciaretto è stata eliminata al primo turno del singolare femminile degli Us Open, quarta e ultima prova del Grande Slam del 2025, in corso sui campi in cemento di New York. La tennista marchigiana si arrende in due set di fornte alla kazaka Yulia Putinseva, mai battuta in carriera, con il punteggio di 6-4 7-6 (4), in un’ora e 56 minuti di gioco. Grande rammarico per l’azzurra, che nel primo set conduceva per 4-1.

Putinseva al secondo turno giocherà con la vincente del match tra la numero 29 del tabellone Kalinskaya e la wild card Ngounoue.

