Sinner resta numero 1 del ranking Atp, Musetti scala settimo

ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner continua l’avvicinamento alle 58 settimane da numero 1 del mondo di Jim Courier, che è già certo di agganciare il prossimo 14 luglio, dopo la finale di Wimbledon.

Lo statunitense è il dodicesimo giocatore con più settimane in vetta alla classifica da quando esiste il ranking computerizzato, introdotto nel 1973.

Per il fuoriclasse azzurro, dunque, un altro record a portata di mano in una top ten che vede registra qualche mutamento: se lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il tedesco Alexander Zverev mantengono rispettivamente la seconda e terza piazza, lo statunitense Taylor Fritz torna numero 4, il britannico Jack Draper scivola al sesto posto e l’altro azzurro Lorenzo Musetti perde una posizione ed è settimo.

Ingresso nell’elite mondiale per un altro americano, Ben Shelton, ora decimo. Restando in chiave azzurra, Flavio Cobolli ritocca il best ranking (24, +1) mentre Matteo Berrettini scivola di sei gradini e si attesta 34esimo.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Jannik Sinner (Ita) 10.880 (–)

2. Carlos Alcaraz (Esp) 8.850 (–)

3. Alexander Zverev (Ger) 6.500 (–)

4. Taylor Fritz (Usa) 4.735 (+3)

5. Novak Djokovic (Srb) 4.630 (–)

6. Jack Draper (Gbr) 4.550 (-2)

7. Lorenzo Musetti (Ita) 4.470 (-1)

8. Tommy Paul (Usa) 3.470 (–)

9. Holger Rune (Den) 3.440 (–)

10. Ben Shelton (Usa) 3.170 (+2)

Così gli altri italiani:

24. Flavio Cobolli 1.970 (+1)

34. Matteo Berrettini 1.565 (-6)

41. Matteo Arnaldi 1.265 (–)

46. Lorenzo Sonego 1.165 (-1)

56. Luciano Darderi 1.004 (-8)

72. Mattia Bellucci 836 (–)

94. Luca Nardi 655 (+4)

127. Fabio Fognini 470 (-10)

133. Matteo Gigante 444 (-3)

