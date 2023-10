Sinner si arrende agli ottavi contro Shelton a Shanghai

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner si è arreso, dopo sette vittorie consecutive nel circuito, agli ottavi di finale del “Rolex Shanghai Masters”, penultimo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 8.800.000 dollari. Il tennista altoatesino, da poco numero 4 del mondo e testa di serie numero 6 del seeding, è stato sconfitto dallo statunitense Ben Shelton, numero 20 del ranking internazionale e 19esima forza del tabellone, col punteggio di 2-6 6-3 7-6 (5), dopo due ore e mezza circa di autentica battaglia. Due break in favore di Sinner nel primo set; un servizio perso dall’azzurro nella seconda frazione; nessun break al terzo. Inevitabile, quindi, il tie-break, dove l’altoatesino ha recuperato dal punteggio di 1-4 (con due mini-break di svantaggio) fino al 5 pari, prima di cedere allo statunitense. In tutto 15 ace per Shelton; 8 per Sinner.

Il tennista a stelle e strisce (da ieri 21enne) ai quarti di finale (i primi in un “1000” della sua carriera) affronterà un altro statunitense, ovvero Sebastian Korda, 26 del mondo e del seeding, oggi vincitore contro l’argentino Francisco Cerundolo, 21 del ranking Atp e 20esima forza del tabellone, con lo score di 7-5 7-6 (6).

Sinner ha comunque consolidato la quarta posizione nel ranking internazionale e ha ottenuto la matematica certezza di partecipare alle Atp Finals di Torino.

