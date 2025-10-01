Sinner si avvicina ad Alcaraz in vetta: ecco il ranking Atp aggiornato dopo Pechino e Tokyo

ROMA (ITALPRESS) – Si riduce la distanza tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner in cima al ranking ATP. Dopo la sua vittoria a Pechino l’azzurro, battuto in finale l’anno scorso, ha incrementato di 170 punti il suo bottino in classifica. E’ così salito a 590 punti da Alcaraz, che ha dato forfait a Shanghai e al momento non risulta iscritto nemmeno a Basilea o a Vienna, i successivi ATP 500.

Sinner, che ha vinto il titolo a Shanghai l’anno scorso, giocherà il Masters 1000 cinese ed è iscritto a Vienna. Vincendoli entrambi, supererebbe in classifica lo spagnolo prima del Masters 1000 di Parigi. Comunque vadano i prossimi tornei, quando verranno tolti i punti delle Nitto ATP Finals 2024 vinte da Sinner, ovvero domenica 9 novembre prima dell’inizio dell’edizione 2025, Alcaraz sarà sicuro di trovarsi in vetta al ranking ATP. Nella classifica pubblicata oggi dopo le finali degli ATP 500 di Pechino e Tokyo, Taylor Fritz ha guadagnato una posizione grazie alla finale raggiunta in Giappone, e ha così scavalcato Novak Djokovic, che tornerà in campo a Shanghai.

In Top 10 sale anche l’australiano Alex de Minaur, battuto in semifinale a Pechino da Jannik Sinner, ed è ora settimo davanti a Jack Draper che per via di un infortunio al braccio ha già concluso il suo 2025 e tornerà in campo non prima dell’anno prossimo. Per quanto riguarda l’Italia, sono ancora quattro giocatori tra i primi 30 del mondo: Jannik Sinner (2), Lorenzo Musetti (9), Flavio Cobolli, che guadagna tre posizioni e sale alla numero 22, e Luciano Darderi, che ritocca il best ranking (29).

LA TOP TEN



1. Carlos Alcaraz (Esp) 11.540 (–)

2. Jannik Sinner (Ita) 10.950 (–)

3. Alexander Zverev (Ger) 5.980 (–)

4. Taylor Fritz (Usa) 4.995 (+1)

5. Novak Djokovic (Srb) 4.830 (-1)

6. Ben Shelton (Usa) 4.190 (–)

7. Alex De Minaur (Aus) 3.735 (+1)

8. Jack Draper (Gbr) 3.590 (-1)

9. Lorenzo Musetti (Ita) 3.555 (–)

10. Karen Khachanov (Rus) 3.190 (–).

GLI ALTRI ITALIANI

22. Flavio Cobolli 1.990 (+3)

29. Luciano Darderi 1.609 (+1)

46. Lorenzo Sonego 1.105 (-2)

59. Matteo Berrettini 925 (-3)

69. Mattia Bellucci 857 (-5)

71. Matteo Arnaldi 838 (+2)

88. Luca Nardi 727 (-3)

136. Andrea Pellegrino 468 (-2).

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).