Sistema Direct4 migliora il piacere di guida di Lexus RZ

ROMA (ITALPRESS) – Sia il piacere di guida che il comfort dei passeggeri sono migliorati nella Lexus RZ grazie al DIRECT4, il sistema di controllo intelligente della trazione integrale. Questa tecnologia esclusiva di Lexus, introdotta su RZ, regola automaticamente la distribuzione della forza motrice tra gli assi elettrici anteriori e posteriori in pochi millisecondi per adattarsi alle condizioni di guida. Inoltre, DIRECT4 regola automaticamente la forza frenante su tutte e quattro le ruote in base al coefficiente di attrito con il suolo, migliorando l’efficienza energetica di questo veicolo elettrico a batteria.

I trasferimenti di carico che portano il veicolo a inclinarsi all’indietro in accelerazione e in avanti in frenata sono ora più limitati, riducendo le sollecitazioni sugli occupanti. In questo modo il guidatore ha una visuale più stabile e il comfort dei passeggeri è notevolmente migliorato, soprattutto nei sedili posteriori. Oltre al maggiore controllo della dinamica del veicolo e alla riduzione dei movimenti improvvisi dell’abitacolo per una guida più fluida, gli altri vantaggi del DIRECT4 sono la pronta accelerazione, potente e fluida, l’eccellente trazione in accelerazione e su superfici scivolose, una migliore stabilità in curva e una frenata decisa e sicura. La distribuzione della coppia variabile automaticamente migliora anche le risposte precise, lineari e naturali agli input del guidatore. Tutte queste specifiche rafforzano le caratteristiche di guida fondamentali di RZ, rappresentate dalle “tre C” che sono i capisaldi della Lexus Driving Signature: Confidence, Control, e Comfort. Il DIRECT4 fornisce continuamente un equilibrio ottimale della forza motrice tra anteriore e posteriore, controllando ciascun e-Axle in modo indipendente. I sensori inviano informazioni all’ECU del sistema elettrico sulla velocità della ruota, G longitudinale e angolo di sterzata. DIRECT4 risponde a queste informazioni, per massimizzare la trazione e l’aderenza quasi istantaneamente: la ripartizione della coppia anteriore/posteriore può essere regolata da zero a 100% o dal 100% a zero e qualsiasi altra via di mezzo in millisecondi, più velocemente di qualsiasi sistema meccanico.

