Stellantis e 4screen migliorano servizi di mobilità in tempo reale

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Stellantis, una delle principali case automobilistiche al mondo, e 4screen, piattaforma pionieristica di interazione con il conducente, hanno annunciato oggi una partnership per integrare servizi digitali in tempo reale e basati sulla posizione geografica nell’ampia gamma di veicoli dei brand iconici di Stellantis. Questa collaborazione offrirà ai clienti un’esperienza di guida più comoda e intuitiva in Europa e in Nord America, due mercati fondamentali per Stellantis.

La piattaforma 4screen sarà disponibile su alcuni modelli dei marchi FIAT, Jeep® e Ram dotati di sistemi Uconnect 4 o Uconnect 5. Grazie a questa integrazione, i conducenti potranno accedere a servizi, offerte e punti di interesse nelle vicinanze direttamente dal sistema di infotainment. Altri marchi Stellantis saranno coinvolti progressivamente con l’estensione del servizio.

Questa collaborazione offre ai conducenti un modo semplice e immediato di rimanere informati e prendere decisioni più efficienti durante il viaggio, che si tratti di una breve sosta al ristorante, di un minimarket nelle vicinanze, di una stazione di servizio o di ricarica, di un parcheggio, di un autolavaggio o di un concessionario del gruppo Stellantis.

La piattaforma è progettata per offrire comodità, sempre nel massimo rispetto delle preferenze del cliente, senza distrazioni alla guida. I punti di interesse vengono filtrati in base alla posizione e al contesto, consentendo al guidatore di definire quali tipologie di luoghi siano più rilevanti durante ogni viaggio.

La piattaforma 4screen aiuta i conducenti a scoprire le attività commerciali e i servizi nelle vicinanze direttamente sulla mappa di navigazione del veicolo. I risultati sono personalizzati in base alla posizione e alle esigenze del conducente, con informazioni utili come orari di apertura, contatti e servizi, oltre all’accesso immediato a offerte e promozioni dedicate, attivabili direttamente a bordo.

A differenza di applicazioni di terze parti, il servizio 4screen è perfettamente integrato nell’interfaccia di infotainment del veicolo. I contenuti vengono presentati in modo contestuale e responsabile, senza generare distrazioni o sovraccaricare il conducente con un carico eccessivo di informazioni. “Il nostro obiettivo è fornire tecnologie connesse che portino un valore reale ai nostri clienti”, ha affermato Cristiani Campos, Senior Vice President, Software Business Unit di Stellantis. “Grazie alla partnership con 4screen possiamo fornire contenuti pertinenti e utili, in base alle esigenze, nel momento e nel luogo giusto, secondo le esigenze del conducente”.



“La nostra piattaforma trasforma lo schermo di bordo in un vero e proprio compagno di mobilità intelligente”, ha affermato Fabian Beste, CEO e Co-Founder di 4screen. “Siamo orgogliosi di questa collaborazione con Stellantis che ci permette di offrire un’esperienza di guida più ricca su più marchi e mercati”.



I clienti Stellantis possono già iniziare a beneficiare di queste novità grazie al rilascio progressivo del servizio tramite aggiornamenti over-the-air.

