Stellantis, Gruppo Autorama Modena miglior dealer d’Italia e d’Europa

TORINO (ITALPRESS) – 100 concessionari, 10 paesi, 1 vincitore per paese e un vincitore assoluto per l’Europa. Questi sono gli ingredienti della prima edizione dello Stellantis Club of Excellence, una competizione riservata ai concessionari della rete ufficiale Stellantis che hanno ottenuto le migliori performance in termini di soddisfazione del cliente.

Il vincitore di questa accesa competizione per il mercato italiano è stato Gruppo Autorama di Modena, che si è aggiudicato anche l’ambitissimo premio come miglior dealer d’Europa.

Simonetta Cerruti di Stellantis Italia, consegnando il premio durante l’evento della sera dell’11 giugno al Green Pea di Torino, ha affermato “E’ un onore per me consegnare questo riconoscimento che premia l’impegno verso l’eccellenza nel servizio ai clienti da parte della nostra rete. Riconosciamo l’importanza di tutti i nostri concessionari, essenziali collegamenti tra Stellantis e i clienti finali, e vogliamo mettere in luce la loro dedizione e le grandi performance che raggiungono”.

Alla conclusione della serata, Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Europa Allargata, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di essere qui con i migliori concessionari europei che rappresentano un esempio per tutta la nostra rete. Oltre a celebrare i risultati, considero questo evento una grande opportunità per creare un vero spirito di squadra e condividere le esperienze più significative che alimenteranno i nostri successi futuri”.

