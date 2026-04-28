Stellantis potenzia la propria offerta di servizi connessi

AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Stellantis semplifica e arricchisce la propria offerta di servizi connessi introducendo una nuova struttura basata su due pacchetti: Connect ONE, incluso nel prezzo di acquisto del veicolo e valido per 10 anni, e Connect PLUS, disponibile in abbonamento al termine di un periodo di prova.

Il pacchetto Connect ONE si arricchisce ora di e-Remote Control per tutti i brand Stellantis e di e-ROUTES by Free2move Charge per Opel e Peugeot.

Queste funzionalità consentono ai conducenti di veicoli elettrici e ibridi plug-in di gestire la ricarica e il pre-condizionamento direttamente dal proprio smartphone. Oltre a migliorare il comfort a bordo, i servizi favoriscono un utilizzo più efficiente dell’energia, contribuendo a preservare l’autonomia della batteria all’inizio di ogni viaggio.

Il pacchetto aggiuntivo Connect PLUS si amplia con due nuovi servizi che migliorano l’esperienza d’uso del veicolo, sia a bordo sia da remoto: Servizi vocali Amazon Alexa (Alexa Vehicle to Home): i conducenti possono controllare i dispositivi smart della propria abitazione direttamente dal veicolo tramite Amazon Alexa. Prevenzione dei furti e assistenza (Stolen Vehicle Tracking Assistance): il sistema consente la localizzazione del veicolo in caso di furto e supporta le forze dell’ordine, rendendo disponibile la modalità di tracciamento per un recupero più rapido.

Questi servizi sono ora inclusi nel pacchetto Connect PLUS senza costi aggiuntivi.

“I servizi connessi Stellantis sono in costante evoluzione per rispondere sempre meglio alle esigenze dei clienti – si legge i una nota -. Se Stolen Vehicle Tracking Assistance risponde alle crescenti preoccupazioni legate all’aumento dei furti d’auto, e-ROUTES supporta la diffusione dei veicoli elettrici semplificando la pianificazione dei viaggi in funzione della ricarica.

e-ROUTES by Free2move Charge è un copilota intelligente accessibile direttamente dal veicolo, anche in assenza di un sistema di navigazione integrato, grazie al funzionamento tramite mirroring. Il servizio consente una pianificazione ottimizzata del percorso calcolando l’itinerario più adatto sulla base di diversi criteri, tra cui autonomia del veicolo elettrico, disponibilità delle stazioni di ricarica, condizioni del traffico, distanza complessiva e stile di guida”.

Questo permette una stima più accurata dell’autonomia e una pianificazione più efficiente delle soste di ricarica durante il viaggio.

Tenendo conto delle preferenze del conducente e dei dati in tempo reale, e-ROUTES adatta la pianificazione del percorso alle esigenze individuali, semplificando l’esperienza di viaggio per gli utenti di veicoli elettrici.

L’interfaccia è stata inoltre migliorata con una visualizzazione del percorso più ampia e una rappresentazione in tempo reale delle condizioni del traffico (code, incidenti, ecc.).

Come già avviene per Peugeot e Opel, che hanno integrato e-ROUTES nel pacchetto Connect ONE, anche gli altri brand Stellantis possono – 3 – personalizzare la propria offerta di servizi connessi in termini di contenuti, durata e pricing.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).