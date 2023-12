Supercoppa il 18 gennaio: al via con Napoli-Fiorentina

Roma, 18 dic. (askanews) – La Supercoppa italiana, quella del nuovo formato a quattro squadre, ha ufficializzato il suo calendario come rende noto il sito di SportMediaset. La prima semifinale tra Napoli e Fiorentina è in programma per giovedì 18 gennaio, mentre la seconda tra Inter e Lazio andrà in scena il giorno dopo, venerdì 19. La finale è invece prevista per lunedì 22 gennaio. Tutte le partite si giocheranno nello stadio che ospita le gare interne dell’Al-Nassr di CR7, l’Al-Awwal Park, e andranno in onda in diretta alle ore 20 italiane su Canale 5.

“La Supercoppa si giocherà a Riyad: il 18-19 gennaio le semifinali e il 22 la finale. Lo stadio sarà lo stesso in cui si giocherà anche la Supercoppa spagnola”, ha annunciato il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, al termine dell’assemblea a Milano.

Cambia, ovviamente, anche il calendario di Serie A, che in quel fine settimana prevedeva le partite della 21.a giornata. Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina recupereranno i rispettivi impegni di campionato tra febbraio e marzo in base ai sorteggi di Champions e Conference League.