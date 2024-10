SuperMessi: l’Argentina travolge la Bolivia 6-0

Roma, 16 ott. (askanews) – Con un Leo Messi così l’Argentina è uno spettacolo. La squadra di Scaloni travolge con un 6-0 senza storia la Bolivia con tre gol e due assist della Pulce. Sono passati 13 anni dall’ultima volta che un giocatore ha partecipato direttamente a quattro gol o più in una partita di qualificazioni sudamericane. Prima di lui lo aveva fatto Luis Suarez nel 2011 contro il Cile (con quattro gol). E grazie anche a questa prestazione, l’Argentina ha fatto registrare la vittoria più larga della sua storia in una partita di qualificazioni sudamericane. Serata importante anche per l’interista Lautaro Martinez, autore di un assist nel gol di apertura di Leo Messi (al 19°) e di una rete al 43° quando la Pulce ha ricambiato il favore nei suoi confronti. Al 46° è arrivato il gol di Julian Alvarez, sempre con grazie all’attaccante dell’Inter Miami. Nella ripresa a segno Thiago Almada e ancora Messi all’84° con uno splendido slalom in area e all’86°.