Suzuki chiude il 2024 in crescita e punta al 2025 con fiducia

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki archivia il 2024 con grande soddisfazione, l’anno infatti si è rivelato positivo sia a livello di volumi sia di quota di mercato. La Casa di Hamamatsu è stata premiata per la sua strategia lungimirante sull’ibridazione totale della gamma. Secondo i dati diffusi dall’UNRAE, l’Unione Nazionale Rappresentanti Veicoli Esteri, Suzuki ha targato negli ultimi dodici mesi 37.684 auto, con un incremento dell’8,30% rispetto alle 34.797 auto vendute nel 2023.

Rapportato alle 1.558.704 immatricolazioni del mercato totale in Italia nello stesso periodo, il valore permette a Suzuki di raggiungere la quota di mercato del 2,42%.

Il 2,42%, inoltre, è la seconda miglior quota di sempre per Suzuki in Italia, dopo il record del 2,70% stabilito nel 2021 e il dato conferma la ripresa di un trend di crescita ormai ultradecennale, interrottosi solo nel 2022, a causa della scarsità di prodotto provocata dalle crisi congiunte di disponibilità di semiconduttori, delle materie prime e dei trasporti.

In questo 2024 di espansione ha avuto un ruolo importante anche il singolo mese di dicembre, nel quale la Casa di Hamamatsu ha immatricolato 2.756 auto, con il notevole incremento del 35,83% rispetto alle 2.029 auto targate nell’ultimo mese dello scorso anno. A dicembre la quota di mercato di Suzuki è salita al 2,61%, complice un rallentamento generale del mercato, che nel mese ha accusato un saldo negativo del -4,9%, scendendo a 105.715 unità dalle 111.201 del 2023.

Entrando nel dettaglio dei risultati commerciali relativi ai vari modelli Suzuki, a brillare sono soprattutto Vitara, Swift e Ignis. La prima si conferma l’indiscusso punto di riferimento del segmento B-SUV, che lei stessa ha creato prima ancora che qualcuno coniasse quella definizione. Con 10.938 esemplari immatricolati copre il 28,92% delle vendite Suzuki in Italia. Vitara, grazie al suo rinnovamento con un importante restyling a maggio 2024, ha segnato negli ultimi 12 mesi un 16,30% più che nel 2023.

Per Swift è stato un anno importante per il ricambio generazionale con il lancio del nuovo modello lo scorso mese di maggio. La famiglia Swift ha totalizzato ben 10.321 immatricolazioni, cifra che colloca la vettura al decimo posto tra le auto di segmento B più vendute del 2024, Ignis, infine, ha venduto 9.757 unità.

Buoni i volumi ottenuti da S-Cross: chiamata a vedersela con una concorrenza sempre più agguerrita e numerosa tra SUV compatti e crossover, ha saputo ritagliarsi un suo spazio, arrivando a 6.286 immatricolazioni totali.

Completano il quadro la “open space” Swace e l’ammiraglia plug-in A-Cross, rispettivamente con 271 e 241 immatricolazioni.

Nel bilancio finale del 2024 non vanno infine dimenticate le 1.836 immatricolazioni di Jimny Pro, che fa storia a sè con la sua omologazione autocarro N1.

Le vendite di Suzuki in Italia rimarcano l’importanza strategica delle vetture a trazione integrale. La Casa di Hamamatsu ha oltre 50 anni di esperienza con le auto 4×4 e, per tradizione, dà sempre agli automobilisti la possibilità di scegliere le quattro ruote motrici su tutti i modelli che sviluppa (in listino, soltanto Swace non ha una variante a trazione integrale). La sua clientela, altamente fidelizzata e composta in larga parte da privati, opta spesso per questo tipo di trasmissione. Nel mix di vendita, il 38,6% delle Suzuki immatricolate in Italia nel 2024 è stato 4WD, un’incidenza circa tripla rispetto alla quota delle auto integrali sul mercato italiano.

Il mondo automotive sta vivendo un periodo di grande difficoltà e incertezza, con la discussa entrata in vigore di nuove e severe regolamentazioni europee in materia di emissioni di CO2, lo stop agli incentivi a livello nazionale e la transizione verso l’elettrico che procede a rilento, dato che in Italia è ancora fermo ancora al 4,2% di quota di mercato nel 2024. Il tutto, peraltro, in un contesto poco chiaro circa gli scenari di lungo periodo, con gli obiettivi fissati per il 2035 ancora in discussione.

In un simile contesto Suzuki è comunque pronta ad affrontare il nuovo anno con fiducia, consapevole di avere una gamma di prodotti in linea con i bisogni e le richieste attuali del pubblico italiano. I suoi modelli, 100% ibridi e sempre disponibili – di serie o a richiesta – con il cambio automatico, sono offerti a prezzi chiari con dotazioni molto ricche. L’obiettivo per il 2025 è dunque quello di confermare e migliorare il trend di crescita conquistato nel 2024, consolidando la quota raggiunta e magari anche ampliarla, con il primo anno solare completo sul mercato di nuova Swift e l’ingresso in scena di e-Vitara, il primo modello 100% elettrico di Suzuki, previsto per la tarda estate.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

(ITALPRESS).