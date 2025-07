Suzuki punta sul neo rétro, debuttano le GSX-8T e GSX-8TT

MILANO (ITALPRESS) – Suzuki ha svelato a Milano in anteprima mondiale due nuovi modelli della propria serie 800: la GSX-8T e la GSX-8TT. La GSX-8T è una naked, mentre la GSX-8TT presenta un design più sportivo, dotato di cupolino anteriore “bikini” e puntale inferiore. Entrambe con un motore bicilindrico parallelo da 776 cm3, e disegnate nel Centro Stile Suzuki Europeo presso la sede di Suzuki Italia a Torino seguendo il concept “Retro Spirit, Next Generation Performance”, queste due motociclette fondono linee classiche con elementi moderni, ispirandosi a leggendari modelli del passato. Il loro design neo-rètro richiama la celebre T500 Titan prodotta da Suzuki Motor Corporation dal 1967, primo modello importato in Italia a partire dal 1970.

La lettera ‘T’ richiama la T500 soprannominata “Titan”, che ha ispirato l’intero progetto stilistico. Per la 8TT, la seconda ‘T’ rappresenta il concetto di “Timeless”, espressione del design senza tempo che la contraddistingue. Si differenzia dalla GSX-8T per il cupolino ispirato alla mitica moto degli Anni ’80: la Suzuki GS1000 in configurazione racing utilizzata nel campionato americano AMA. All’evento, presenti il Direttore della divisione Moto e Marine di Suzuki Italia, Paolo Ilariuzzi, e un membro del team di design del Centro Stile Suzuki Europeo che ha curato la realizzazione dei due modelli, Arthur Vidal.

“Queste due moto hanno una particolarità: la T500 aveva un faro tondo, ma con la parte bassa piatta. La nuova moto di oggi riprende la stessa caratteristica – ha spiegato Vidal -. Una moto di nuova generazione, a cui abbiamo voluto conferire un tocco nostalgico senza scadere nel classicismo”. Suzuki non si limita a ricalcare le forme del passato ma le rivisita combinando fascino classico, stile contemporaneo e tecnologia attuale. Il risultato finale è un design sofisticato dal carattere nostalgico, finiture di qualità e prestazioni di alto livello, rendendo le GSX-8T e GSX-8TT autentiche instant classic. Segno particolare delle GSX-8T e GSX-8TT sono i primi specchietti bar end proposti da Suzuki, che combinano look vintage e funzionalità raffinata. Posizionati alle estremità del manubrio, riducono l’interferenza con il corpo del pilota e migliorano la visibilità posteriore.

Altro segno particolare è la sella della GSX-8T, definita tuck and roll, presenta un profilo rètro e una texture raffinata che conferiscono un look e una qualità superiori e un comfort adatto alle lunghe distanze. Per la GSX-8TT, la sella è rifinita con impunture rosse che aggiungono un ulteriore tocco sportivo allo stile della moto.?Un altro chiaro segno di continuità con la T500 Titan emerge sotto il profilo tecnico: la GSX-8T e la GSX-8TT abbinano maneggevolezza ad alte prestazioni, inserendo un potente bicilindrico frontemarcia in un robusto telaio a traliccio in acciaio.?Il motore è un bicilindrico parallelo da 776 cm3 con distribuzione bialbero DOHC a quattro valvole per cilindro.

La coppia massima è di 78 Nm a 6.800 giri/min, mentre il picco di potenza è di 61 kW (83 cv) a 8.500 giri/min, con un consumo di 4,2 l/100 km nel ciclo misto WMTC. Entrambe le moto sono dotate del Suzuki Cross Balancer, un sistema di equilibratura a doppio contralbero che posiziona i due contralberi a 90° rispetto all’albero motore. Questo meccanismo brevettato è in grado di garantire una guida più fluida e di ridurre le vibrazioni. Le prime consegne inizieranno a settembre, la GSX-8T ha un prezzo di 10.910 euro, mentre la GSX-8TT di 11.560 euro.

foto: xp9/Italpress

(ITALPRESS).