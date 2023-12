Svelata la terza immagine della nuova Lancia Ypsilon

TORINO (ITALPRESS) – “La Nuova Lancia Ypsilon sarà il primo modello equipaggiato con l’infotainment S.A.L.A., acronimo di Sound Air Light Augmentation, una tecnologia in perfetto stile Lancia, intuitiva e senza sforzi per facilitare la vita a bordo. S.A.L.A. permette al guidatore e al passeggero di adattare l’ambiente all’interno della vettura, semplicemente toccando un pulsante o con il suono della voce, centralizzando le funzioni di audio, climatizzazione e illuminazione”. dichiara Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia in occasione del lancio della terza immagine della nuova Lancia Ypsilon. Protagonista è S.A.L.A., il nome scelto per l’infotainment delle future vetture Lancia, con l’obiettivo di semplificare l’esperienza digitale a bordo dell’auto, facendo sentire il cliente a casa ovunque si vada.

In italiano, il termine “SALA” indica il salotto di casa, ma in questo caso S.A.L.A significa Sound Air Light Augmentation, una tecnologia che racchiude i parametri essenziali per creare un’esperienza di guida confortevole in stile Lancia.

L’infotainment S.A.L.A. funziona con un sistema completamente personalizzabile, basato su widget: dotato di due schermi HD di serie, con la schermata principale che funziona da pannello di controllo centralizzato per audio, climatizzazione e illuminazione e con una configurazione che consente di personalizzare senza sforzo l’atmosfera della vettura.

Questo terzo episodio di avvicinamento al reveal della Nuova Lancia Ypsilon, in programma a febbraio 2024, attraverso l’esclusiva nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina. Con una motorizzazione 100% BEV, disponibile in 1906 unità numerate e certificate, il modello rappresenta il primo passo concreto nel cammino del Rinascimento del marchio, con una strategia di elettrificazione chiara e ambiziosa, in linea con il piano strategico “Dare Forward” di Stellantis e supportata da Free2move Charge in un ecosistema di ricarica integrato a 360°.

