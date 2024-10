Svelate le prime immagini di Renault 4 E-Tech Electric

ROMA (ITALPRESS) – Renault svela i dettagli del design esterno di Renault 4 E-Tech Electric nell’attesa del reveal che avverrà il 14 ottobre al Salone dell’Auto di Parigi. Renault 4 del 1961 ha rivoluzionato il mercato automotive per poi imporsi come un’icona. E’ stato il primo veicolo Renault per le famiglie con il motore montato anteriormente e privo di tunnel della trasmissione, da cui il pianale piatto. E’ diventata l’auto per eccellenza, spaziosa e piena di risorse, per circolare in città e fuori città, nei giorni feriali e nei weekend, da utilizzare per lavoro e per le vacanze. Era un’auto adatta per i suoi tempi e luoghi, che si inseriva perfettamente in una società in continua trasformazione, ed ha avuto un successo immediato: è diventata l’auto che tutti volevano in oltre 100 Paesi e Renault ha continuato a produrre più di 8 milioni di Renault 4. Renault 4 E-Tech Electric rimane fedele a questo concetto di versatilità. E, proprio come lei, è al passo con i tempi: 100% elettrica e super tecnologica, ti conquista subito. Con i suoi 4,14 metri di lunghezza, è la compagna ideale di Renault 5, lunga 3,92 metri, nel segmento B. Si avvale della stessa piattaforma AmpR Small, che vanta una base progettata per offrire il miglior spazio interno della categoria, ma anche agilità e comfort senza compromessi. Renault 4 E-Tech 100% Elctric sarà prodotta in Francia, a Maubeuge, e sarà disponibile presso i concessionari nel 2025.

Renault ha svelato alcuni scatti del design esterno, che colgono il carisma e il sapiente mix di classe e praticità, prima del reveal ufficiale previsto al Salone dell’Auto di Parigi il 14 ottobre. I clienti di Renault 4 E-Tech Electric potranno imboccare la stessa corsia privilegiata degli acquirenti di Renault 5 E-Tech Electric per gli ordini e le consegne. Con R4 R Pass, sarà possibile ordinare Renault 4 E-Tech Electric presso la rete dei concessionari Renault 15 giorni prima dell’apertura al pubblico. Chi effettuerà l’ordine in quest’esclusiva finestra temporale avrà la priorità a livello di produzione e consegna.

R4 R Pass sarà disponibile al costo di 150 euro su www.renault.it/r4 dal 1° ottobre 2024 in Francia, Germania, Italia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi e Regno Unito. Ai titolari di R4 R Pass saranno riservati tanti altri vantaggi, tra cui l’invio direttamente a casa di auto in miniatura ed inviti ad eventi riservati ai soci. R4 R Pass e l’App wt4 (che per l’occasione ha cambiato nome) daranno anche diritto ad una serie di aggiornamenti esclusivi per Renault 4 E-Tech Electric prima della release ufficiale.

