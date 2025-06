Taormina, Luisa Ranieri su “La Preside”: sento grande responsabilità

Taormina, 12 giu. (askanews) – Luisa Ranieri, sul red carpet del Taormina Film Festival, dove è stata premiata con il Taormina Creativity Award, ha parlato anche della nuova fiction Rai “La Preside”, ispirata alla storia di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica che si è tanto battuta contro la dispersione scolastica al Parco Verde di Caivano, che lei interpreterà sul piccolo schermo. Un progetto che ha fortemente voluto insieme al marito Luca Zingaretti anche come produttori e che arriverà prossimamente in tv.”Non vi posso dire nulla – ha dichiarato l’attrice – però sento molto la responsabilità perché è una storia che abbiamo preso con Luca nel 2019 quindi ci abbiamo messo molti anni per capire come svilupparla e siamo molto felici”.