Roma, 7 lug. (askanews) – Flavio Cobolli non si ferma più e conquista, per la prima volta in carriera, l’accesso ai quarti di finale di Wimbledon, dove affronterà uno tra De Minaur e Djokovic. Il tennista romano batte in quattro set (6-4, 6-4, 6-7, 7-6) il croato Cilic dopo tre ore e 26 minuti di gioco.