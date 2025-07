Tennis, Cocciaretto da sogno, eliminata la n.3 Pegula

Roma, 1 lug. (askanews) – Elisabetta Cocciaretto da sogno all’esordio a Wimbledon. La marchigiana accede al 2° turno grazie alla vittoria sulla n. 3 al mondo Jessica Pegula con il punteggio di 6-2, 6-3 in un’ora di gioco. Per Cocciaretto è la prima vittoria in carriera contro una top 5 ed è anche la prima italiana a battere una tra le prime tre teste di serie a livello Slam da Flavia Pennetta e Roberta Vinci, che agli US Open 2015 eliminarono rispettivamente Simona Halep e Serena Williams.

“Non vedevo l’ora di giocare Wimbledon quest’anno – ha spiegato una sorridente Cocciaretto alla fine del match – Giocare in questo stadio e in un torneo così incredibile è un sogno che si realizza. Non vedevo l’ora che iniziasse la partita. Mi sono allenata duramente per dare il massimo oggi e giocare il maggior numero di partite possibili. Pegula è una grande campionessa, la partita è stata incredibile. Contro giocatrici del genere devi dare il meglio e sfruttare le piccole opportunità che concedono. Ho cercato di essere aggressiva, di buttarmi. Di non pensare e dare solo il meglio. Penso di aver fatto un ottimo lavoro oggi e ne sono felicissima”.