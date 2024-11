Tennis, Le azzurre vincitrici della Billie Jean King: “Un sogno”

Roma, 20 nov. (askanews) – Jasmine Paolini, Sara Errani che ha giocato più sfide tra nazioni nella storia della manifestazione per l’Italia, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e il capitano Tathiana Garbin raccontano a caldo le emozioni del trionfo azzurro in Billie Jean King Cup.

“Ognuna di loro ha portato qualcosa di grande a questa nazionale. Sono orgogliosa di quello che tutte danno quando indossano questa maglia. Non so cosa desiderare di più” ha detto a SuperTennis, a caldo, il capitano Garbin che indossa, come tutta la squadra, la giacca che spetta alle campionesse. Una giacca color azzurro, azzurro Italia. “E’ un sogno che si realizza. Ho un gruppo di campionesse straordinarie, sono orgogliosa di loro come persone e come giocatrici. E’ stato un viaggio incredibile, so cosa ognuna di loro ha dovuto superare per essere qui. La loro forza è quella di continuare a migliorarsi sempre. L’unione nel gruppo è la cosa più importante. Ricordo sempre alle ragazze: giocate per voi ma anche per tutti i tifosi che sono alle vostre spalle”. Poi le protagoniste: “Non riesco nemmeno a piangere da quanto sono felice. Siamo unitissime, non desidererei persone migliori al mio fianco” spiega Bronzetti. “E’ un sogno che si avvera per tutte no. Quando guardavo il tennis da piccola sognavo questo trofeo, non potremmo essere più felici”

“E’ stata una settimana speciale, pazzesco” commenta Errani, che ha battuto il record di presenze di Schiavone. “Se posso aiutare la squadra anche un minimo è fantastico. E’ stata una grande settimana, mi sono goduta ogni momento. Devo ringraziare Tathiana per avermi coinvolta di nuovo in questo gruppo di cui sono davvero molto orgogliosa. Questo è stato un anno incredibile, abbiamo vinto l’oro olimpico e questo titolo, è bellissimo: per me giocare per l’Italia è sempre speciale”

“Avevamo tutte la pelle d’oca, condividere questa emozione con loro è stato incredibile” racconta Cocciaretto. “Naturalmente la sconfitta nel primo singolare è completamente scomparsa dalla mia mente. Le mie compagne non sono solo grandi giocatrici ma delle belle persone, ho cercato di aiutare al 100% il team anche da fuori dal campo”

“Finire questa stagione così è stato un sogno, non ci poteva essere epilogo migliore. Sono felice di avere questa coppa e di condividerlo con il team. A un certo punto eravamo in Serie C, mi sembrava impossibile avere per le mani il trofeo quando vedevo giocare Flavia, Francesca, Roberta e Sara, e invece ora ce l’abbiamo” ha detto Paolini che ha aggiunto: “Incredibile chiudere con il titolo in Billie Jean King Cup, non ho parole. Cerco di godermi ogni momento, è importante capire dove sei, mi sento fortunata ad essere parte di questa squadra e portare a casa un altro trofeo. Questa settimana è stata incredibile, grazie anche a tutto il team, a tutto lo staff che ci supporta ogni giorno”

“Mi sento partecipe di questa squadra, eravamo tutte molto emozionate. Questo gruppo è partito da lontano, siamo felicissime” conclude Trevisan.

Trevisan: “Quest’anno il mio ruolo è stato diverso, la sofferenza da fuori dal campo però non è stata diversa. In qesta competizione contribuisci anche da fuori, la cosa importante è incitare sempre la squadra e l’ho fatto bene. Devi comunque sempre farti trovare pronta, qualunque cosa accada”