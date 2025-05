Tennis, Musetti al terzo turno al Roland GArros

Roma, 28 mag. (askanews) – Lorenzo Musetti si conferma ‘on fire’ e si qualifica per il 3° turno degli Australian Open. Battuto 6-4, 6-0, 6-4 in poco più di due ore il colombiano Galan, 122 del ranking. L’azzurro eguaglia il risultato dello scorso anno, quando venne poi battuto da Novak Djokovic. Al 3° turno in programma venerdì troverà il vincente di Navone-Opelka.

“Non è stato facile, anche per la pioggia e il vento – le sue parole al termine del match – Ho giocato una partita solida, Galan stava giocando molto bene nel 3° set. Ha alzato il livello, sono contento di essere al 3° turno. Le ambizioni ora sono sempre superiori, non sono mai andato oltre gli ottavi e vorrei migliorarmi. La mia mentalità è che posso battere chiunque e penso di potermela giocare con tutti. Voglio sfruttare le mie opportunità. I tifosi sono speciali, devo ringraziarli”