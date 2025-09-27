X
<
>

Tennis, Sinner: “Atmane difficile da affrontare”

| 27 Settembre 2025 18:02 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 27 set. (askanews) – “Ci sono pochi giocatori come Terence Atmane. Ha uno stile di gioco abbastanza unico, poi è mancino e non ce ne sono molti nel circuito. Oggi ha avuto i crampi nel terzo set ma è molto migliorato da Cincinnati”. Così Jannik Sinner a caldo dopo il match, vinto a Pechino nonostante sia stato due volte avanti di un break nel secondo set. “Ho avuto qualche pausa di concentrazione” ha ammesso Sinner, che ha spiegato di aver provato a far qualcosa di diverso, ad aggiungere qualcosa al suo tennis. “Non sempre ho aspettato la palla giusta, ho sbagliato qualche scelta ma più cose riesco ad aggiungere adesso, più saranno i benefici tra un paio di mesi – ha detto – Essere ai quarti significa molto per me”.

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDICOLA