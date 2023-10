Tennis, Sinner: “Mi godo il momento, voglio mostrare buon tennis”

Roma, 6 ott. (askanews) – “Stare qui mi fa sentire alla grande. Devi anche goderti il momento, perché giochiamo durante tutto l’anno e quindi devi esserne felice. È davvero bello, so che posso giocare davvero bene a tennis e mi diverto. Ho un ottimo legame anche con i fan, quindi è davvero bello poter giocare qui. Spero di riuscire a mostrare un buon tennis come la scorsa settimana e vediamo come va”. Jannik Sinner si appresta a disputare il torneo di Shanghai dopo il successo a Pechino che gli ha regalato il nr. 4 nel Ranking Atp. “Sono arrivato ieri – ha detto in conferenza stampa – oggi ho avuto una sessione di allenamento e domani gioco, quindi non sono state molte le cose di Shanghai che ho potuto vedere al momento, ma sono molto felice. Come ho detto, è la prima volta in Cina, ho vinto un torneo, sono felice, e spero di poter mostrare del buon tennis anche qui”. Esordirà contro l’americano Marcos Giron: “Ho giocato contro di lui qualche anno fa, è davvero un ottimo giocatore. Si muove molto velocemente, quindi sarà una partita molto difficile per me, anche perchè i primi turni non sono mai facili. Lui già ha giocato una partita, quindi vediamo. Sono molto concentrato e ovviamente felice di essere qui, dunque spero di iniziare in maniera positiva”