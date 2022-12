Terna femminile per Frosinone-Ternana, Lega B soddisfatta

MILANO (ITALPRESS) – La CAN ha reso noto le designazioni per la 19a giornata della Serie B in programma lunedì 26 dicembre che vedono oltre a due internazionali, Mariani e Guida, rispettivamente impegnati per Bari-Genoa e Como-Cittadella, una terna tutta femminile. Per Frosinone-Ternana, infatti, sono state designate Maria Sole Ferrieri Caputi con Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. Una notizia accolta con soddisfazione dalla Lega Serie B che ricorda “come ancora una volta la Serie BKT è protagonista di una crescita culturale del nostro calcio. La gara dello Stirpe – prosegue la Lega B – è fra l’altro una partita di cartello dell’ultima giornata di andata, prevista all’interno del boxing day quando la Serie BKT sarà in campo per la gioia di tutti i tifosi in Italia e nel mondo che seguono una delle migliori espressioni del calcio nazionale di altissimo livello”.

Questo il quadro completo delle designazioni:

Brescia – Palermo (ore 12.30)

arbitro: Marinelli di Tivoli (Bindoni-Imperiale)

Ascoli – Reggina

arbitro: Abisso di Palermo (Mondin-Pagnotta)

Benevento – Perugia

arbitro: Piccinini di Forlì (Vivenzi-Cavallina)

Cagliari – Cosenza

arbitro: Paterna di Teramo (Tegoni-Cortese)

Como – Cittadella

arbitro: Guida di Torre Annunziata (Di Iorio-Valeriani)

Spal – Pisa

arbitro: Prontera di Bologna (Alassio-Ranghetti)

Sùdtirol – Modena

arbitro: Dionisi di L’Aquila (Cecconi-Bercigli)

Venezia – Parma

arbitro: Minelli di Varese (Bresmes-Capaldo)

Frosinone – Ternana (ore 18)

arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno (Di Monte-Trasciatti)

Bari – Genoa (ore 20.30)

arbitro: Mariani di Aprilia (Preti-Del Giovane)

