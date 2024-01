Tesla, richiama 200.000 auto: problemi a telecamera retromarcia

New York, 26 gen. (askanews) – Tesla sta richiamando quasi 200.000 dei suoi veicoli elettrici per risolvere un problema software che potrebbe impedire il funzionamento delle telecamere che si attivano quando le auto sono in retromarcia.

Il richiamo include alcuni modelli Tesla S, X e Y del 2023 dotati di tecnologia di guida completamente autonoma. Secondo un rapporto pubblicato questa settimana dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), il problema con le telecamere è stato segnalato a fine di dicembre. Tesla non è a conoscenza di eventuali morti o incidenti avvenuti a causa del problema, ma ha ricevuto 81 richieste probabilmente correlate al problema.

Tesla ha emesso numerosi richiami per i suoi veicoli nel corso degli anni. Più di recente, la società ha richiamato più di 2 milioni di veicoli nel mese di dicembre a causa di un difetto nella funzionalità di guida autonoma.