Test a Sepang, Quartararo “Curioso di vedere i progressi fatti”

SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – “L’attesa è finita”. Fabio Quartararo è impaziente di salire sulla nuova YZR-M1 che domani scenderà in pista a Sepang, per la prima delle tre giornate di test. “La sosta invernale è stata molto lunga ma ho avuto il tempo per allenarmi e prepararmi per la prossima stagione – le parole del Diablo – Sarà una stagione lunga, lo sappiamo, e dobbiamo lavorare bene in questi test per farci trovare pronti. Sono entusiasta di provare le specifiche per il 2023 e vedere quali progressi abbiamo fatto. Sono arrivato un pò prima a Sepang e ho trascorso un pò di tempo in pista per lo shakedown: ho sentito e visto cose positive e non vedo l’ora di testarle”. Quartararo cerca il riscatto dopo la clamorosa rimonta mondiale subita da Pecco Bagnaia, ma lo stesso può dirsi per il compagno di squadra, Franco Morbidelli. “Questo test è come una nuova partenza e si sente l’eccitazione. Lo shakedown è andato bene, c’è un’atmosfera positiva nella squadra – sottolinea il 28enne pilota romano – Il mio obiettivo a Sepang è offrire una prestazione di buon livello: verso la fine del 2022 siamo migliorati ed è ora di costruire sulla base di quei progressi e fare altri passi avanti. Ci sono tante cose da provare e lavoreremo sodo come sempre per cercare di partire bene”.

