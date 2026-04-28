Torna il Concorso d’Eleganza a Villa d’Este, Di Silvestre “Fa parte del Dna Bmw”

MILANO (ITALPRESS) – A poche settimane dal suo inizio, è stata presentata oggi alle porte di Milano presso la House of BMW Italia l’edizione 2026 del Concorso d’Eleganza a Villa d’Este che si terrà nella location sul Lago di Como dal 15 al 17 maggio.

Circa 50 tra le automobili più spettacolari della loro epoca si contenderanno gli ambiti trofei nelle seguenti classi di concorso. Tra questi spicca il “Trofeo BMW Group – Best of Show”, con cui una giuria di alto profilo designerà il vincitore assoluto del Concorso d’Eleganza.

Per il brand automobilistico, la partnership con il concorso di Villa d’Este è ormai diventata una tradizione di lungo corso.

“E’ un progetto che è nato insieme e fa parte del nostro DNA: siamo giunti al 21º anno, sempre all’insegna dell’eleganza. Guardiamo al passato e celebriamo le auto di successo, ma non rinunciamo mai a guardare al futuro e a cercare in Villa d’Este i valori di una piattaforma che sappia dialogare e affascinare le nuove generazioni. Mettiamo quindi insieme tradizione e innovazione, spostando l’asticella ogni anno a un livello più alto”, ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato BMW Italia.

La parata del Concorso d’Eleganza sulla terrazza dell’hotel di lusso Villa d’Este si terrà nella giornata di sabato. Oltre al premio principale, il “Trofeo BMW Group – Best of Show”, tutti i partecipanti concorreranno con le proprie vetture per le vittorie nelle rispettive classi, per il premio del pubblico “Coppa d’Oro”, conferito da Villa d’Este, e per numerosi altri riconoscimenti, tra cui il “Trofeo del Presidente”, che sarà assegnato da Helmut Kàs, Head of BMW Group Classic e Presidente del Concorso d’Eleganza Villa d’Este.

Anche quest’anno, BMW Motorrad svelerà al Concorso d’Eleganza Villa d’Este un concept destinato a definire nuovi standard in termini di prestazioni esclusive e design moderno.

Come ha ricordato De Silvestre “alla base del concetto di questo evento risiede la voglia di trovare l’equilibrio tra la tecnologia e il fattore umano: non contano solo le macchine, contano le persone, tra avanguardia digitale e presenza fisica”.

Per la gioia dei tanti appassionati ci saranno tanti piloti tra cui Roberto Ravaglia, campione europeo 1986 e mondiale 1987 con BMW. Ambassador dell’edizione 2026 sarà invece l’attore Pierfrancesco Favino.

L’edizione di quest’anno crea metaforicamente parlando un ponte tra passato e futuro. A cominciare dalle auto mostrate oggi alla stampa nel corso della conferenza, e tutte hanno lasciato un segno nella storia del brand: la BMW E30 (M3) che celebra 40 anni di storia, la BMW 635 CSI (50 anni di storia ) e la BMW 2002 Cabrio Bauer (60 anni di storia).

Ma a Villa d’Este l’ospite speciale sarà il brand Alpina. Come ricordato da Di Silvestre è un veicolo “completamente distinto all’interno del portafoglio BMW (distinto da M e Rolls-Royce). Sarà il brand delle vetture di lusso con un elevato livello di artigianalità, prestazioni elevate ma fluide, differenziandosi dalle prestazioni molto sportive del brand M e soprattutto con una produzione limitata. Il brand Alpina farà il suo esordio con un concept che sorprenderà i visitatori”.

“Siamo orgogliosi di creare un’atmosfera in cui l’eccellenza nasce in modo naturale, dove la storia continua a ispirare l’innovazione e dove ogni ospite diventa parte di un’esperienza davvero senza tempo e straordinaria. Tutto ciò è reso possibile dall’impegno e dalla dedizione del team di Villa d’Este, in stretta sinergia con il team BMW, nonchè dalla cura meticolosa per ogni dettaglio, che rende questo evento davvero memorabile. Più che un omaggio a una tradizione illustre, rappresenta uno dei concorsi più prestigiosi e longevi al mondo: una celebrazione viva di artigianalità, passione e patrimonio culturale”, ha dichiarato Davide Bertilaccio, CEO Villa d’Este S.p.A.

– Foto xh7/Italpress –

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