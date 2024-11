Tornatore, Esposito e Minaccioni ospiti del MonteCarlo Film Festival

Roma, 26 nov. (askanews) – Al via la 21esima edizione del MonteCarlo Film Festival de la Comédie, l’evento ideato e presieduto da Ezio Greggio, in programma dal 27 al 30 novembre 2024 nel Principato di Monaco.

Il Monte Carlo Film Festival, il più importante festival internazionale interamente dedicato alla commedia, anche quest’anno si svolge al Grimaldi Forum di Montecarlo, dove nelle varie sale si alterneranno proiezioni e incontri con i più amati protagonisti del cinema internazionale: hollywoodiano, italiano e francese che culminerà con la consueta serata di ‘Gala degli Awards’.

I film in concorso e fuori concorso al Monte Carlo Film Festival sono giudicati da una giuria internazionale composta quest’anno dalla Presidente di Giuria, l’attrice francese Anne Brochet, Premio César come miglior attrice non protagonista per “Tous les matins du Monde”, Federica Sabatini, attrice rivelazione della serie tv “Suburra- La serie” “Suburræterna”, “Red Mirror” e l’atteso “Prophecy”, Ricky Memphis,(“Immaturi”, “Vacanze di Natale a Cortina”, “La mossa del pinguino” “Tutto chiede salvezza” Ultrà”), e Andrea Ferreol, la nota attrice francese musa di Marco Ferreri per “La Grande Abbuffata”, “L’Ultimo Metrò” di Francois Truffaut (nominata come miglior attrice non protagonista ai Cezar) e “Sono pazzo di Iris Blond” di Carlo Verdone per cui ha ricevuto una nomination per i David di Donatello nel 1997.

Il Festival si conclude con la serata di gala sabato 30 novembre, che quest’anno avrà come ospite d’onore il Principe Alberto II di Monaco, serata condotta dal Presidente e ideatore della kermesse, Ezio Greggio che insieme ad amici e colleghi del mondo della tv e del cinema, premieranno i film in concorso, star italiane e internazionali. Ospite d’eccezione del Monte-Carlo Film Festival sarà il regista, scrittore e sceneggiatore Giuseppe Tornatore che sarà premiato con il Premio Excellence MCFF Award.

Grande attesa anche per l’eclettica Paola Minaccioni che riceverà il MCFF Award per la sua carriera caratterizzata da commedie brillanti e film impegnati.

A presenziare la serata, la cantante originaria di Manchester, Lusaint, nome d’arte di Lucy Hopkins, una delle voci più interessanti del momento, che allieterà gli ospiti del Grimaldi Forum con i suoi brani più famosi, “Fool for you” e “Sober”.

Per la seconda volta ospite del Festival, la star internazionale Salvatore Esposito, protagonista della nuova serie tv Sky Original, “Piedone – Uno Sbirro a Napoli”, dal 2 dicembre in esclusiva su Sky, nel ruolo di Vincenzo Palmieri, un ispettore di polizia erede spirituale del commissario Rizzo reso immortale da l’indimenticabile Bud Spencer con il mitico “Piedone Lo Sbirro” (1973). Esposito porterà inoltre al Festival la sua ultima fatica letteraria, il crime dal titolo “Le Streghe di Lourdes”, edito da sperling & kupfer.

I 7 film in Concorso quest’anno sono: ‘Puan’ di María Alché e Benjamín Naishtat (concorso, Argentina, 110′), pluripremiato alla 71esima edizione del Festival di San Sebastian, racconta la storia di Marcelo che alla morte inaspettata del suo mentore, il professor Caselli, si aspetta di diventare il nuovo capo del dipartimento di Filosofia. Tuttavia, i suoi piani vengono stravolti dall’arrivo improvviso di Rafael Sujarchuk. Il cast è composto da Marcelo Subiotto, Leonardo Sbaraglia, Julieta Zylberberg, Alejandra Flechner, Andrea Frigerio e Mara Bestelli;

‘Paul & Paulette take a Bath’ di Jethro Massey (concorso, Gran Bretagna, 109′), vincitore del premio del pubblico della Settimana Internazionale della Critica, è una commedia romantica e pungente su un giovane fotografo americano Paul ( Jérémie Galiana) e una ragazza francese (Marie Benati) con un gusto per il macabro. L’incontro casuale tra Paul e Paulette su un boulevard parigino dà vita a un’amicizia insolita, che si sviluppa attorno a un tetro passatempo: rievocare le scene di crimini famosi di epoche passate nei luoghi in cui sono avvenuti; ‘Une langue universelle’ (Universal Language) di Matthew Rankin ( concorso Canada, 89′), candidato canadese agli Oscar, è una commedia ambientata a Winnipeg in Canada. Matthew lascia Montreal, dove ha lavorato per tutta la vita, per tornare a Winnipeg, la sua città natale. Spazio e tempo sono stravolti e, improvvisamente, nella metropoli canadese tutti parlano persiano. In questo racconto d’inverno, gli incontri di Matthew con due bambini dispettosi, un insegnante irritabile e una guida turistica più entusiasta che capace lo portano alla riscoperta di sé stesso, in un viaggio intimo e deliziosamente assurdo. Con Rojina Esmaeili, Saba Vahedyousefi, Sobhan Javadi, Pirouz Nemati Matthew Rankin, Mani Soleymanlou, Danielle Fichaud; ‘Le procès du chien’ (Dog on Trial), opera prima di Laetitia Dosch ( concorso, Svizzera, Francia, 80′) narra la storia di Avril, avvocato specializzato in casi disperati che si è fatta una promessa: vincerà il suo prossimo caso! Ma quando Dariuch, un cliente altrettanto disperato, le chiede di difendere il suo fedele compagno Cosmos, il suo senso di giustizia ha il sopravvento sui suoi propositi. Inizia un processo inaspettato e turbolento: il processo del cane. Nel cast, Laetitia Dosch, François Damiens, Jean-Pascal Zadi, Anne Dorval, Kodi e Anabela Moreira; ‘La Scommessa’ (High Stakes: A Night in the Ward) di Giovanni Dota (concorso, Italia, 84′), è una commedia dark con Carlo Buccirosso, Lino Musella, Nando Paone e Iaia Forte.

Alcune notti in corsia possono essere intense, concitate, tese: tutto vale pur di salvare una vita. Certe notti invece sono solo calde e noiose. È in una notte come queste, in pieno Ferragosto, che Angelo (Carlo Buccirosso) e Salvatore (Lino Musella), infermieri cinici e svogliati, si ritrovano al capezzale del signor Caputo. Per Angelo, l’uomo non supererà la notte. Salvatore invece sostiene che ce la farà. “E se ci scommettessimo le ferie natalizie?” Una stretta di mano e i giochi sono fatti. È l’inizio di una serie di vicende rocambolesche, tra colpi bassi, primari strafatti, pazienti fuori controllo, detenuti in fuga, mogli e amanti che si incrociano, mentre l’orologio ticchetta e l’alba si avvicina. Una notte durante la quale può succedere qualunque cosa, per una commedia nerissima e travolgente in cui tutti giocano sporco. Anche la vita; ‘Una casa en flames’ (A House on Fire) di Dani de la Orden (concorso, Spagna, 105′) che torna per il quarto anno consecutivo con un nuovo dramedy con Emma Vilarasau, Alberto San Juan, Enric Auquer, Maria Rodríguez Soto, Jose Pérez-Ocaña, Macarena García. Montse è molto emozionata perché sta per trascorrere un fine settimana con tutta la famiglia nella sua casa a Cadaqués, sulla Costa Brava. È divorziata da molto tempo, il suo ex ha una nuova compagna, i suoi figli sono cresciuti e vivono la loro vita senza darle attenzione, ma niente e nessuno potrà rovinare l’umore di Montse. Ha aspettato questo momento per troppo tempo, l’ha sognato a lungo: questo fine settimana sarà perfetto… anche se dovrà bruciare tutto pur di renderlo tale; ‘Vampire humaniste cherche suicidaire consentant’ (Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person) di Ariane Louis-Seize (concorso, Canada, 90′), vincitore alle Giornate degli Autori: con Sara Montpetitm, Félix-Antoine Bénard, Steve Laplante, Sophie Cadieux , Noémie O’farrell. Questa commedia noir racconta la storia di Sasha, una giovane vampira con un problema serio: è troppo sensibile per uccidere. Quando i suoi genitori, esasperati, le tagliano la fornitura di sangue, la vita di Sasha è in pericolo. Per fortuna incontra Paul, un adolescente solitario con tendenze suicide, disposto a sacrificare la sua vita per salvare quella di lei. Il loro accordo si trasforma presto in una missione notturna per realizzare gli ultimi desideri di Paul prima che sorga l’alba;

Fuori concorso invece il film di chiusura della kermesse, ‘Ops! E già natale – A sudden case of christmas – (USA) diretto da Peter Chelsom con Danny De Vito, Lucy De Vito, Andy McDowell e Wilmer Valderrama.

La manifestazione, in collaborazione con EFG Bank (Monaco) e Marlù Gioielli, si svolge da sempre sotto l’Alto Patronage di S.A.S. Principe Albert II de Monaco e dell’Ambasciata d’Italia. Come lo scorso anno, Radio Monte Carlo è la Radio ufficiale del Festival.