Toyota in prima fila al Tokyo Auto Show

ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso in Giappone al Makuhari Messe, a Chiba City, il Salone riservato alle vetture da competizione (il Tokyo Auto Show, 13-15 gennaio). Toyota grande protagonista: nel suo stand ha acceso i fari su una serie speciale della GR Yaris ma ha allargato il proprio orizzonte anche sui modelli alimentati ad idrogeno come la GR86, la GR Corolla e due esemplari elettrici ed anche ad idrogeno dell’AE86, tecnologie che potranno essere utilizzate per mantenere su strada le vecchie vetture da collezione. Il presidente di Toyota, Akio Toyoda, ha rivelato che i sistemi ad idrogeno ed elettrico potrebbero essere forniti sotto forma di pacchetti di conversione per i modelli attuali. La versione AE86 H2 concept si basa sulla versione Trueno, ha un motore benzina a 4 cilindri 4A-GE da 1,6 litri che funziona con l’idrogeno, immagazzinato in serbatoi presi dal modello Mirai. La AE86 BEV concept, si basa sulla variante Levin dell’auto originale e dotata di propulsore elettrico del Toyota Tundra ed una batteria dell’ultima Prius.

Cambio manuale a 5 marce, motore elettrico da 49 cv di potenza. Le due concept car hanno sedili da corsa Bride e cinture di sicurezza e imbottiture prodotte con materiali riciclati ed hanno sfoggiato la classica livrea in bianco e nero. Ammirato nello stand anche il modello commemmorativo per festeggiare i successi nel WRC ed ancora accessori firmati Gazoo Racing e tre esemplari della RAV4 Phev (Offroad package, Adventure e Sport Package). Nello stand anche versioni celebrative della Yaris per ricordare i successi ottenuti nel Mondiale Rally (GR Yaris “Sebastien Ogier Edition” con tonalità di argento opaco e decalcomanie su entrambe le portiere e GR Yaris “Kalle Rovanpera Edition”). Dedicata la prima al campione del mondo rally 2021 e all’iridato di specialità l’altra. La produzione sarà limitata. Nel metaverso è stato ricreato lo stand Toyota per chi non è riuscito ad essere presente all’evento. Lexus ha alzato i veli su una concept realizzata insieme a Gazoo Racing e sotto il cofano ha un motore V8 ad idrogeno od anche una versione del 3 cilindri turbo già utilizzato in gare.

Suzuki dopo aver presentato in anteprima mondiale all’Auto Expo di Nuova Delhi la concept eVX, che anticipa il suo primo modello elettrico non si è fatta sfuggire l’occasione di parlarne anche in Giappone: è un Suv con design futuristico e trazione integrale che sarà lanciato nel 2025 anche in Europa. Annunciata dal presidente Toshihiro Suzuki una autonomia di 550 km. Nissan ha presentato concept esclusivi fra cui la Fairlady Z reduce dal successo nel Tokyo International Custom Car Contest 2022. Ed ancora la Roox Suite, il minivan Serena ed i concept Sakura e Ariya. Renault ha messo in luce l’edizione finale della Megane RS Ultime da 300 cv. Subaru, in anteprima mondiale, ha esposto una Impreza con componenti STI e poi nello stand c’erano il concept Levorg STI Sport e la BRZ ed anche i Suv crossover Crossstrek e Rex trasformati in fuoristradaOltre ai brand giapponesi c’erano numerosi tuner con i propri kit di carrozzeria e accessori. Daihatsu ha esposto una serie di concept basati sulle proprie super compatte che usufruiscono di agevolazioni fiscali tra cui la Copen Clubsport che celebra il ventennale.

Consensi per la Ferrari F40 by Liberty Walk (il tuner famoso per le sue elaborazioni) proposta in forma extra large e super ribassate, motore V8 da 478 cv. Oltre alla F40 tuning extra per Lamborghini Murcielago, Lexus LX600 e Nissan GT-R. Il tuner Mugen specializzato nelle Honda ha proposto accessori esclusivi sulla ZR-V e sulla Civic Type-R (in Europa nel corso di quest’anno). Ricordiamo che Tokyo, dal 26 ottobre al 5 novembre 2023, ospiterà il classico Tokyo Auto Show riservato ai brand più importanti, naturalmente con Toyota, Honda, Nissan, Mazda e Suzuki in prima fila ma ci saranno anche Ford, GM, Bmw, Audi, Mercedes, Stellantis ed altri ancora.

