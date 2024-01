Toyota presenta due versioni speciali della GR Yaris

ROMA (ITALPRESS) – Toyota ha svelato due versioni ad alte prestazioni della nuova GR Yaris, sviluppate con il contributo diretto dei piloti del Toyota Gazoo Racing World Rally Team, Sèbastien Ogier e Kalle Rovanpera. In ogni vettura, le modalità “Gravel” e “Track” presenti sulla GR Yaris standard sono state sostituite con impostazioni ricalibrate per soddisfare le esigenze personali di ogni guidatore in termini di maneggevolezza e prestazioni. Inoltre, ciascuna delle versioni speciali presenta nuove caratteristiche stilistiche distintive per esterni e interni. Entrambe le vetture sono alimentate dall’ultimo sviluppo del motore turbo a tre cilindri da 1,6 litri della GR Yaris, che produce 280 CV e 390 Nm di coppia, abbinato al cambio manuale intelligente a sei marce.

La GR Yaris Ogier Edition dispone di due nuove modalità di controllo AWD: Morizo e Seb. La modalità Morizo è stata sviluppata da Morizo (Akio Toyoda) ed è calibrata per garantire adeguati tempi di risposta in accelerazione, parzializzazione e frenata. La modalità Seb, sviluppata da Ogier, utilizza i differenziali a slittamento limitato Torsen anteriore e posteriore e la trazione integrale per distribuire la coppia all’asse posteriore in modo che il retrotreno dell’auto possa essere controllato con relativa facilità. La carrozzeria ha una verniciatura dedicata Matt Stealth Grey e presenta la bandiera nazionale francese (la nazione d’origine di Ogier) sulla griglia anteriore e i cerchi in lega BBS 18x8J. Adesivi commemorativi WRC sono stati aggiunti sui passaruota anteriori. I dettagli includono anche uno spoiler posteriore in fibra di carbonio Cfrp di nuovo design e pinze dei freni verniciate di blu. Le decalcomanie Toyota Gazoo Racing sono state aggiunte alle portiere sinistra e destra e un logo Ogier Edition al portellone posteriore. All’interno c’è un badge commemorativo della vittoria WRC sul lato passeggero del cruscotto e cuciture blu, grigie e rosse a contrasto (in onore dei colori nazionali francesi) sul volante. Le cuciture grigie sono utilizzate per le leve del cambio e del freno di stazionamento e per il rivestimento dei sedili. Su entrambe le edizioni speciali, la strumentazione digitale è stata rivista per includere le nuove modalità, insieme alla normale modalità di controllo Normal AWD.

La Rovanpera Edition ha un’esclusiva modalità denominata Donut, creata appositamente per il più giovane campione del WRC che è molto abile nel drifting e nell’esecuzione di tondi. In questo caso, la nuova modalità consente una facilità di controllo della vettura con una distribuzione di coppia costante e prevalente alle ruote posteriori. Questa versione della GR Yaris offre anche la modalità Kalle, che utilizza un differenziale posteriore specifico e differenziali a slittamento limitato Torsen anteriore e posteriore per garantire una risposta lineare in termini di handling, di modo che il retrotreno dell’auto possa predisporsi verso l’esterno in inserimento curva e consentire all’anteriore di avere trazione nell’accelerazione in uscita di curva.

L’auto ha un’esclusiva verniciatura tricolore, applicata sulla vettura attraverso una serie di motivi non uniformi, ed è stata ideata dal designer del casco da corsa di Rovanpera. Gli adesivi della vittoria nel WRC sono stati aggiunti ai passaruota anteriori e ci sono decalcomanie Toyota Gazoo Racing sulle portiere e sul paraurti posteriore e un badge Rovanperà Edition sul portellone posteriore. Oltre ai cerchi in lega BBS 18x8J, l’auto è dotata di uno spoiler posteriore regolabile in Cfrp e di differenziale posteriore specifico. Nell’abitacolo le finiture e le cuciture dei rivestimenti si abbinano ancora una volta ai colori nazionali del pilota, in questo caso il blu e il grigio per la Finlandia. Un badge speciale commemora la vittoria di TGR nel WRC. Le due edizioni speciuali saranno prodotte in un numero strettamente limitato.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Toyota –