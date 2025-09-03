X
<
>

Tragico incidente nella notte sull’Autosole a Lodi, morta una 21enne

| 3 Settembre 2025 15:01 | 0 commenti

Tragico incidente nella notte sull’Autosole a Lodi, morta una 21enne

Top News Italpress, Italpress
Share
1 minuto per la lettura

LODI (ITALPRESS) – Grave incidente mortale, poco prima della mezzanotte e mezza, sulla A1, dove una ragazza di soli 21 anni ha perso la vita a bordo della sua Fiat Panda. L’incidente è avvenuto tra i caselli di Ospedaletto e Basso Lodigiano, all’altezza del comune di Senna Lodigiana e, oltre all’auto della ragazza deceduta, ha coinvolto anche due Tir. Altre due persone sono state portate in elisoccorso al San Matteo di Pavia e al Niguarda di Milano in codice rosso dopo essere state intubate, mentre altre due persone sono state condotte in gravi condizioni al Maggiore di Cremona.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zverev-Thiem la finale degli Us Open
-------------------------
Zverev piegato al quinto, Djokovic-Medvedev la finale Us Open
-------------------------
Zverev piega Medvedev e conquista le Atp Finals di Torino
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA