Trump: “Zelensky irrispettoso, torni quando sarà pronto per la pace”

Roma, 28 feb. (askanews) – “Abbiamo avuto un incontro molto significativo alla Casa Bianca oggi: abbiamo capito molte cose che non si sarebbero mai potute capire senza una conversazione sotto pressione. È incredibile quanto emerge attraverso l’emozione, e ho potuto stabilire che il Presidente [ucraino Volodymyr] Zelenskyy non è pronto per la Pace se l’America è coinvolta, perché ritiene che il nostro coinvolgimento gli dia un grande vantaggio nei negoziati.

Non voglio un vantaggio, voglio la PACE. Ha mancato di rispetto agli Stati Uniti d’America nel loro amato Studio Ovale. Può tornare quando sarà pronto per la Pace”: lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una dichiarazione postata sul suo account di Truth, al termine del suo teso incontro con Zelensky alla Casa Bianca.