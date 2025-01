Turismo, Barreca (Federturismo): Piano strategico dà frutti

Roma, 29 gen. (askanews) – “I dati 2024 indicano una crescita dei turisti stranieri oltre il 7%. Le prenotazioni sono spinte da Usa e Cina e l’Italia resta ai primi posti tra le mete desiderate. L’intera economia della bellezza vale 600 miliardi, il 30% del Pil, in base a uno studio Banca Ifis. Il governo lo scorso anno ha abbassato la soglia del tax free (a 70 euro) e ciò è buono, abbiamo ottime previsioni anche per il 2025; il Ministero del Turismo ha un piano strategico che sta dando i suoi frutti, si deve puntare sul turismo di lusso e di qualità garantendo servizi di alto livello. Ecco perché il Ministero del Turismo ha emanato due bandi per assicurarsi un certo tipo di risultati, i pilastri restano appunto due: formazione adeguata del personale e servizi. Il tema della qualità non può essere guidato da singole imprese ma va coordinato a livello nazionale”. Lo ha detto Antonio Barreca, Direttore Generale di Federturismo Confindustria a Largo Chigi, un format di The Watcher Post su Urania Tv. Barreca sull’overtourism ha aggiunto: “Dobbiamo vedere la destinazione turistica. Ci sono numeri determinati. Iniziamo a calcolare il carico massimo per lavorare su una gestione flussi più intelligente. Nel 2025 Pisa e Napoli avranno il doppio di preferenze dai cinesi, che da Roma o Milano useranno il treno per spostarsi. Così si potranno redistribuire i flussi. L’accoglienza ha un valore strategico, la nostra ospitalità è la chiave: non puntare solo sui numeri, ma sulla segmentazione del mercato, e poi sulla qualità. Dobbiamo dare un’esperienza autentica al turista, nonché ricchezza e occupazione ai lavoratori”.