Tv, a “Matrimonio a prima vista Italia” arriva Giulia Davanzante

Roma, 8 lug. (askanews) – Nella nuova stagione di “Matrimonio a prima vista Italia”, l’esperimento sociale dedicato ai sentimenti e alle relazioni, arriva Giulia Davanzante, nuova esperta che andrà ad affiancare il team già composto da Nada Loffredi e Andrea Favaretto per trovare l’abbinamento perfetto tra i nuovi single e guidarli nella ricerca dell’amore vero.

La nuova stagione del programma, un dating show in cui il matrimonio è il primo passo dell’inizio di una nuova conoscenza, andrà in onda prossimamente su Real Time, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery.

Giulia Davanzante è una psicologa clinica con un approccio sistemico-relazionale, esperta nell’impatto delle relazioni e dell’attaccamento sullo sviluppo della personalità. In “Matrimonio a prima vista Italia” si occuperà del percorso della coppia nel loro insieme, analizzando il linguaggio non verbale e le reazioni dei singoli partecipanti alle dinamiche a due. Le nuove coppie saranno guidate per tutto il percorso anche dai volti storici del dating show: Nada Loffredi, psicoterapeuta esperta in Sessuologia Clinica, che si concentrerà sull’affinità sessuale dei candidati e sulla chimica che verrà a instaurarsi tra loro; e Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione, pronto a ispirare i neo sposi, ad aiutarli a superare gli ostacoli e a sbloccare i loro lati migliori per porre le basi di una relazione sana e duratura.

Anche in questa nuova stagione i single si lanceranno in un’avventura “alla cieca” per trovare il grande amore, che cambi la vita e duri per sempre. I sei partecipanti saranno selezionati tra migliaia di candidati, attraverso un lavoro di matching composto da interviste, prove attitudinali e test psicologici. Le coppie dovranno affrontare la più grande delle sfide: convolare a nozze da perfetti sconosciuti, scoprendo solo al momento del fatidico sì all’altare chi è l’anima gemella selezionata dagli esperti. In cinque settimane dovranno conoscersi, scoprirsi, affrontare pregi e soprattutto difetti, per i più fortunati piacersi e per altri anche dare vita a duri scontri. Al termine delle cinque settimane, sarà poi chiesto come vorranno proseguire il loro percorso: se da marito e moglie oppure se dividere le proprie strade per sempre e firmare il divorzio.

Le puntate saranno disponibili in anteprima streaming su discovery+ a rilascio settimanale e in onda su Real Time prossimamente.