Tv, Netflix e BBC annunciano il sequel di “Peaky Blinders”

Roma, 2 ott. (askanews) – La serie “Peaky Blinders” tornerà su Netflix e sulla BBC, raccontando la storia di una nuova generazione di Shelby, firmata dallo sceneggiatore e creatore Steven Knight.

Sono state annunciate due nuove serie, ciascuna composta da 6 episodi da 60 minuti che saranno girate ai Digbeth Loc. Studios di Birmingham. Entrambe saranno prodotte da Kudos (SAS Rogue Heroes, House of Guinness, Grantchester) e da Garrison Drama (Peaky Blinders S1-6, The Peaky Blinders Film). La linea temporale del sequel seguirà gli eventi dell’atteso film di “Peaky Blinders”, attualmente in post-produzione.

Sarà ambientata in Gran Bretagna nel 1953; dopo essere stata pesantemente bombardata durante la Seconda guerra mondiale, Birmingham sta costruendo un futuro migliore fatto di cemento e di acciaio. In una nuova era dei Peaky Blinders di Steven Knight, la corsa al controllo del massiccio progetto di ricostruzione della città diventa una brutale competizione dalle dimensioni mitiche. Questa è una città di opportunità e di pericoli senza precedenti, e vede la famiglia Shelby come sempre al centro del suo cuore insanguinato.

I produttori esecutivi sono Cillian Murphy, Karen Wilson e Martin Haines (Kudos), Jamie Glazebrook (Garrison Drama),

Jo McClellan (BBC), Mona Qureshi e Toby Bentley supervisioneranno per Netflix.

Steven Knight ha dichiarato: “Sono entusiasta di annunciare questo nuovo capitolo della storia di Peaky Blinders. Ancora una volta sarà radicato a Birmingham e racconterà la storia di una città che risorge dalle ceneri del Blitz. La nuova generazione di Shelby ha preso il volante e sarà un viaggio incredibile”.

Mona Qureshi per Netflix ha detto: “Non potremmo essere più felici di intraprendere un nuovo capitolo di Peaky Blinders con i nostri meravigliosi partner di Kudos, Garrison Drama e la BBC. Ci sono pochi narratori moderni paragonabili a Steven Knight e resteremo con il fiato sospeso mentre torna per le strade di Birmingham con la prossima generazione della famiglia Shelby. Siamo pronti a lasciarci catturare di nuovo insieme al nostro pubblico!”.

E Lindsay Salt, direttrice di BBC Drama, ha dichiarato: “Questa serie rivoluzionaria ha avuto un enorme impatto quando è arrivata per la prima volta sui nostri schermi 12 anni fa ed è uno dei drama più amati della BBC. Steven ha fatto ancora una volta la sua magia e non vedo l’ora che le riprese inizino a Birmingham facendo prendere vita ai suoi copioni. Siamo entusiasti di lavorare con Kudos, Garrison Drama e Netflix su questo show epico: i fan di Peaky possono aspettarsi tantissimo drama!”.